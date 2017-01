Mitarbeiter des Bremer Satellitenbauers OHB überpüfen am Produktionsstandort in Ottobrunn in der Nähe von München die Funktionsfähigkeit eines Telekommunikationssatelliten. (dpa)

Der Bremer Technologiekonzern OHB hat eine Plattform für einen Telekommunikationssatelliten entwickelt, der Ende Januar ins All starten soll. Die Plattform namens SmallGEO ist auch als Grundlage für künftige Satelliten vorgesehen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt vor der Vorstellung am Montag (11 Uhr) in Bremen mitteilte.

Der erste Satellit auf Basis der neuen Plattform wird im geostationären Orbit eingesetzt, das heißt in 36.000 Kilometer Höhe um die Erde kreisen. Satelliten der Produktlinie SmallGEO können mit verschiedenen Nutzlasten bestückt werden, sind aber in erster Linie für Telekommunikationsanwendungen vorgesehen. Der erste Satellit, der inklusive Nutzlast etwa drei Tonnen wiegt, wurde im Rahmen eines Programms der Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelt.

Der Großteil des Marktes für geostationäre Telekommunikationssatelliten, von denen weltweit etwa 20 im Jahr gebaut werden, sind große Geräte mit einem Gewicht von um die sechs Tonnen. Bei OHB ist man sich sicher, daher eine Marktnische zu besetzen, die durch neue technische Innovationen immer attraktiver wird. (dpa/lni/muk)