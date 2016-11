Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Oberrabbiner von Jerusalem spricht in Bremen mit Flüchtlingen

André Fesser

Der Oberrabbiner von Jerusalem, Shlomo Moshe Amar, hat sich in das Goldene Buch der Stadt Bremen eingetragen. Am Sonntag wird er in der jüdischen Gemeinde mit Flüchtlingen unterschiedlichen Glaubens zusammenkommen.