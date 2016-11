Shlomo Moshe Amar trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Bremen ein. (Frank Thomas Koch)

Empfangen wurde die jüdische Delegation, zu der auch der ehemalige israelische Minister für Einwanderer Eli Aflalo gehörte, vom Präsidenten der Bürgerschaft Christian Weber und Wirtschaftssenator Martin Günthner (beide SPD).

Am Sonntag wird der Oberrabbiner in der jüdischen Gemeinde Bremen mit Flüchtlingen muslimischen und christlichen Glaubens zusammenkommen. Dies sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen, sagte Gemeinde-Vorsitzende Elvira Noa. Zudem wird Amar einen Gedenkstein auf dem neuen Jüdischen Friedhof einweihen, der an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. (lni)