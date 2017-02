Der Tatort: Am Silvesterabend wurde der 15-jährige Odai K. in einem Lüssumer Wohngebiet von einer Gruppe von Gewalttätern erschlagen. (Christian Kosak)

Die Familie des syrischen Flüchtlingsjungen Odai K., der in der Silvesternacht von Schlägern in Bremen-Nord getötet wurde, kommt nicht zur Ruhe. Nach Informationen des WESER-KURIER wird sie aus dem Umfeld der mutmaßlichen Täter bedroht. Freunde der Familie bereiten einen Umzug des Ehepaars K. und ihrer beiden elf- und achtjährigen Kinder aus Lüssum vor, weil die Familie dem psychischen Druck vor Ort nicht mehr gewachsen ist.

Seit dem 12. Januar sitzen zwei Mitglieder einer kurdisch-jesidischen Familie in Untersuchungshaft, weil sie im Verdacht stehen, an der Gewalttat mitgewirkt zu haben. Die Wohnungen des Opfers und der damaligen Täter sind nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Nach Darstellung eines Vertrauten der Familie K. hat es in den vergangenen Tagen „diverse Situationen gegeben, die man als Bedrohung oder Verfolgung des Vaters und der Tochter werten kann“.

Besonders schockierend war demnach ein Vorfall am Montag, den der Helfer so schildert: „Ich war um die Mittagszeit im Gespräch mit der Mutter, als die elfjährige Tochter plötzlich die Treppe hochgelaufen kam und völlig entsetzt in die Wohnung stürmte“, so der Augenzeuge. „Das Mädchen konnte sich zuerst gar nicht artikulieren, so verängstigt war es. Dann sagte sie, dass ein Auto auf sie zugerast sei. Der Fahrer des silberfarbenen Wagens habe schließlich scharf gebremst und ihr aus dem Seitenfenster etwas Verächtliches zugerufen.“ Ein anderer verlässlicher Informant des WESER-KURIER hat Ähnliches zu berichten. Mehrere Begebenheiten aus den vergangenen Tagen summierten sich zu einer eindeutigen Botschaft an die Familie K.

Mutmaßlicher Täter soll Vater finanzielle „Entschädigung“ angeboten haben

Aber worum geht es dabei? Um Einschüchterung offenbar nicht, denn die Mitglieder der Familie waren in der Silvesternacht keine Zeugen der tödlichen Schläge. Der Hintergrund ist offenbar ein anderer, wie von zwei Seiten aus dem Umfeld der Familie K. bestätigt wird. Dem Vater sei aus dem Umfeld der mutmaßlichen Täter eine Art finanzieller „Entschädigung“ für den Tod des 15-Jährigen angeboten worden. Doch eine solche Zahlung habe er abgelehnt. „Ich hätte keine Freude daran, dieses Geld auszugeben“, wird Vater K. von einem Vertrauten zitiert. Er wolle eine gerechte Bestrafung der Schläger. Diese Zurückweisung wurde von der anderen Seite offenbar wiederum als Affront empfunden.

Vor diesem Hintergrund bemühen sich nun Freunde der Familie, einen möglichst raschen Umzug zu organisieren. „Jeder weitere Tag in der Lüssumer Heide ist für sie einer zu viel“, sagt ein Helfer, der sich auch bereit erklärt hat, die Kinder in den nächsten Tagen auf dem Schulweg zu begleiten. Familie K. könne nachts kaum noch schlafen, Mutter K. musste sich zwischenzeitlich in ärztliche Behandlung begeben, weil sie alle Anzeichen einer psychischen Überlastung zeigte. Einer der Unterstützer der Familie sieht die Polizei stärker in der Pflicht. „Hier liegt eine Extremsituation vor, die der Staat erkennen müsste und in der er sofort handeln sollte“, so der Vertraute.

Verdächtige gelten als Beteiligte am Axt-Überfall 2014

Polizeisprecher Dirk Siemering unterstrich gegenüber dem WESER-KURIER, die Sicherheitsbehörden hätten die Situation sehr wohl auf dem Schirm. Der für Lüssum zuständige Kontaktbeamte habe sich in den vergangenen Tagen um Familie K. gekümmert. „Es gibt wohl Ängste, die wir auch ernst nehmen“, versicherte Siemering. Am Mittwochnachmittag sei die elfjährige Tochter zu dem Vorfall vom Montag befragt worden.

Unterdessen kommt Bewegung in den Fall des sogenannten Axt-Überfalls vom August 2014, bei dem ein Mann in der Neustadt schwer verletzt worden war. Als Beteiligte gelten dabei jene zwei Lüssumer Männer, die wegen des Tötungsdelikts aus der Silvesternacht in Untersuchungshaft sitzen. Aus Polizeikreisen war am Mittwoch zu erfahren, dass das Opfer nun – zweieinhalb Jahre nach der Tat – zu einer erneuten Vernehmung vorgeladen wird, diesmal durch die Staatsanwaltschaft.