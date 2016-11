Auch auf dem diesjährigen Freimarkt gab es erweiterte Einlasskontrollen. (Christina Kuhaupt)

Bei Veranstaltungen in der ÖVB-Arena und in der Halle 7 sind große Taschen künftig verboten. Besucher dürfen ab sofort nur noch Rucksäcke und Taschen mitbringen, die nicht größer als ein DIN-A4-Blatt (21 mal 29,7 Zentimeter) sind.

„Damit erhöhen wir die bereits bestehenden Standards und kommen dem Bedürfnis der Menschen nach mehr Sicherheit nach“, sagt Peter Rengel, Leiter der ÖVB-Arena. Die Sicherheitsmaßnahmen würden regelmäßig in enger Zusammenarbeit mit den Behörden aktualisiert.

Ab Mittwoch erweiterte Einlasskontrollen

Die erweiterten Einlasskontrollen starten zum Konzert der Böhsen Onkelz am kommenden Mittwoch, 16. November, an der ÖVB-Arena. Alle großen Taschen müssen draußen bleiben und sollten am besten gleich zu Hause gelassen werden, raten die Veranstalter. Eine Aufbewahrung in den Hallen sei nicht möglich.

„Dass sich die Besucher schnell und problemlos darauf einstellen, haben wir schon bei mehreren Veranstaltungen gesehen“, sagt Rengel. Wer etwa während des Freimarktes zum Feiern in die Halle 7 gegangen sei, hätte ebenfalls auf große Taschen und Rucksäcke verzichten müssen.

Besucher reagieren positiv

„Das hatte sich ganz schnell herumgesprochen“, sagt Rengel. Die Besucher hätten Verständnis für diese Maßnahme gezeigt und die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen überwiegend positiv aufgenommen.

Auch auf dem diesjährigen Freimarkt galt ein neues Sicherheitskonzept: Die Besucher wurden an den Eingängen von einem Sicherheitsdienst kontrolliert, die Polizei erhöhte ihre Präsenz und die Zahl der Zugänge zur Bürgerweide wurde von 13 auf fünf reduziert. An der Halle 7 mussten sich Freimarkt-Besucher aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf längere Wartezeiten einstellen.