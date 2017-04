Unter Jubel und Applaus zahlreicher Schaulustiger läuft das Segelschiff "Avontuur" in den Bremer Europhahafen ein. (dpa)

Lauter Jubel brandet drauf. Die Menschen stehen am Ufer des Europahafens und applaudieren, rufen, jauchzen. Der Ökofrachtsegler „Avontuur“ fährt in den Hafen der Bremer Überseestadt ein. Auf die Minute genau macht der Zweimastschoner am Anleger an der Nordseite parallel zur Kaje fest. Freunde und Angehörige der Schiffsbesatzung drängen an das 44 Meter lange Segelschiff.

Menschen fallen sich in die Arme, begrüßen sich, schütteln Hände und klopfen Schultern. Mit 20 Tonnen Bio-Kaffeebohnen aus Honduras und drei Fässern Rum sowie weiteren mit Gin ist der Segler „Avontuur“ am Sonnabendvormittag nach seiner Fahrt in die Karibik in Bremen angekommen. Die 280 Kaffeesäcke wurden im Europahafen gelöscht, also im seemännischen Sinne vom Schiff entladen. Die hochprozentige Fracht soll in Elsfleth an Land gebracht werden.

Der Andrang und die Begeisterung der Menschen am Ufer verdeutlichen die Sehnsucht vieler Bremer nach Hafen, nach Ferne, nach Übersee. Und es ist wohl auch eine Sehnsucht nach fairem Handel. Nach dem stetigen Rückgang der Seewirtschaft in den vergangenen Jahren wollen ganz offensichtlich viele Hansestädter wieder Schiffe verkehren sehen. Mit dem Segelschiff „Avontuur“ erreichte nach Angaben der Verantwortlichen des Projekts Timbercoast erstmals ein Segelschiff mit Biokaffee die Stadt.

Kapitän will ein Zeichen setzen

Der 58-jährige „Avontuur“-Kapitän Cornelius Bockermann will nicht einfach nur Waren durch die Weltmeere fahren. Mit seinem Projekt möchte der in Bremen geborene Skipper auch Zeichen setzen und auf Missstände in der Welthandelsflotte hinweisen. „Wir haben doch gerade bewiesen, dass es möglich ist, eine Fracht klimafreundlich über weite Seestrecken zu transportieren“, sagte Bockermann. Mehr als 90 Prozent des globalen Welthandels würden über Containerschiffe abgewickelt. Das seien 90 000 Frachter, die fast ausschließlich mit Schweröl betrieben werden, erklärte der Kapitän. „Wir wollen ein Zeichen setzen und die Leute zum Nachdenken bringen“, sagte Bockermann.

Es könne doch nicht sein, dass mit Schweröl, einem extrem schwefelhaltigen und teerartigen Brennstoff, die ganzen Weltmeere verunreinigt werden. Der Treibstoff müsse erhitzt werden, damit er flüssig werde und sei deshalb an Land längst verboten und als Sondermüll zu entsorgen. Der Kaffeetransport mit der „Avontuur“ produziere übrigens mindestens 90 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid gegenüber den herkömmlichen Lieferwegen per Flugzeug oder Containerschiff.

Mit dem Schiff haben der Kapitän und seine meist 15-köpfige Crew in acht Monaten fast 12 000 Seemeilen zurückgelegt. Die Stammbesatzung besteht übrigens neben dem Kapitän aus dem ersten und zweiten Offizier, dem Bootsmann, dem Koch und zehn weiteren, wechselnden Trainees, die neben Abenteuern den nachhaltigen Handel auf See erlernen. Sie verbinde die Begeisterung für das Projekt des emissionsfreien Seetransports und vor allem die Nachhaltigkeit. Die See hat die Besatzungsmitglieder gezeichnet: Sie sind braun gebrannt, die Haare durch die Seeluft wuschelig und das Salzwasser heller geworden, mehrere Männer tragen Vollbart.

Mehr Frachtverträge angestrebt

Es sei eine lange Reise gewesen, die bereits im November 2014 angefangen habe, als bis Juli 2016 insgesamt 160 Freiwillige in der Elsflether Werft in Niedersachsen den Frachtsegler wieder fit machten, so Kapitän Cornelius Bockermann. Die Fahrt auf der traditionellen Handelsroute von Europa in die Karibik und zurück sei bestens gelaufen. Technisch sei alles gut gewesen, auch bei Windstärken von zehn.

Vom Hafen Puerto Cortes in Honduras, wo der Kaffee geladen wurde, über die Bahamas, den Azoren und Brixham/England kam der Ökofrachtsegler „Avontuur“ nun nach Bremen. „Die letzte Crew war insgesamt am längsten an Bord, da funktionierten die Manöver reibungslos“, sagte Bockermann. Nach der Rückkehr stehe nun eine Konsolidierungsphase an. Bevor die „Avontuur“ erneut Segel setzen wird, will Bockermann, der Investor und Initiator des Projektes, viel dafür tun, dass das ganze Unterfangen wirtschaftlicher wird. Dazu sollen neue und mehr Frachtverträge abgeschlossen werden.

Kurz vor 14 Uhr wurde dann auch der erste 69 Kilogramm schwere Kaffeesack der Bremer Marke Slokoffie mit einem Seilnetz an Land gehoben. In Kooperation mit dem Fahrrad-App-Anbieter „Bremen Bike it!“ wurden die Kaffeebohnen entladen und in die Rösterei Vollers am Speicherhof gebracht. Zahlreiche Freiwillige transportierten mit antiken Sackkarren aus dem Hafenmuseum und Lastenrädern die Säcke ins Lager. Muskelkraft statt Maschinen und Motoren.