Nur eine Klage von Anwohnern könnte die Eröffnung des Bordells an der Duckwitzstraße noch verhindern. (Christina Kuhaupt)

Noch ist es ruhig in der Oelkers-Villa. Das Haus an der Duckwitzstraße Nummer 69 steht leer, Fenster und Türen sind verschlossen. Bald soll hier ein Großbordell eröffnen, mit der Ruhe wäre es dann vorbei.

Der Neustädter Beirat hatte die Baupläne in einer Stellungnahme abgelehnt. Ein Schlichtungsverfahren ergab: Die Villa darf ein Bordell werden. Nur eine Klage von Anwohnern oder benachbarten Geschäften könnte jetzt noch die Eröffnung verhindern.

„Wir wollen kein Bordell an dieser Stelle“, sagt Beiratssprecher Jens Oppermann (SPD). Nicht selten kämen die Betreiber solcher Etablissements aus dem Bereich der organisierten Kriminalität „oder zumindest aus der Grauzone“. Aus diesem Grund habe sich der Bauausschuss des Beirats einstimmig dagegen ausgesprochen.

Kinder- und Familienzentrum nur 200 Meter entfernt

In ihrer Stellungnahme hatten die Beiratsmitglieder den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr unter anderem dazu aufgefordert, zu prüfen, ob das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden könne. Außerdem liege das Kinder- und Familienzentrum Grolland weniger als 200 Meter von der Oelkers-Villa entfernt.

Dazu würde das beantragte Bauvorhaben die Entwicklung des benachbarten Einkaufszentrums und des nahe gelegenen Lloyd-Industrieparks konterkarieren. Die Innenbehörde solle ferner prüfen, ob Erkenntnisse über Verbindungen des Bauherrn oder des Betreibers zur organisierten Kriminalität, insbesondere zur Rockergruppierung Hells Angels, vorlägen.

Die Schlichter der Baubehörde weisen die Stellungnahme zurück: „Insbesondere die isolierte Lage des Standorts, nämlich die trennende Wirkung der Schnellstraße B 75 sowie durch den Flusslauf der Grollander Ochtum führen gerade nicht zu einer direkten Störung der sich jeweils anschließenden Wohngebiete“, heißt es in der Begründung.

Änderung des Bebauungsplans ist nicht sinnvoll

Die Hauptnutzung werde sich auf die Abendstunden konzentrieren und sich somit auch nicht negativ auf die sozialen Einrichtungen in der näheren Umgebung auswirken. Eine vom Beirat ebenfalls geforderte Änderung des Bebauungsplans werde nicht als sinnvoll angesehen. Die vermuteten Verbindungen ins kriminelle Milieu seien Sache der Polizei.

„Aus unserer Sicht musste der Antrag rechtlich genehmigt werden“, sagt Jens Tittmann, Sprecher der Baubehörde. „Nach dem bestehenden Bebauungsplan war eine Ablehnung nicht möglich.“ Für das Grundstück gelte ein alter Bebauungsplan aus dem Jahr 1987, das Gebiet sei demnach als Gewerbegebiet ausgewiesen.

Nach neuerem Baurecht käme man wohl zu einer anderen Antwort, aber dort gelte nun einmal der alte Plan. Für den Antragsteller gelte der Bestandschutz. Nun müssen noch die Brandschutzauflagen der Feuerwehr umgesetzt werden, sagt Tittmann. „Wir rechnen damit, dass wir die Baugenehmigung im Februar erteilen werden.“

Viele Pläne für die Oelkers-Villa

Für die Oelkers-Villa am Ufer der Ochtum gab es schon viele Pläne. Vor zwei Jahren sollte in das Gebäude eine Beratungsstelle für Drogenabhängige und eine Methadon-Ausgabestelle einziehen. Daraus wurde nichts, ebenso wie aus der Idee, aus dem Gebäude eine Flüchtlingsunterkunft zu machen.

Als Eigentümer des Teilgrundstücks ist seit dem 7. November die Klassvilla Grundbesitz GmbH mit Hauptsitz in Bremen im Grundbuch eingetragen. Der Bauantrag sieht ein Laufhaus mit zwei Etagen und insgesamt 24 Zimmer mit Doppelbetten vor.

Das Gebäude soll künftig „Eros-Center“ heißen. Im Erdgeschoss ist eine Bar mit Tresen und Lounge geplant, auf jeder Etage soll es einen Bereich mit weiteren Bars sowie einen Konferenzraum mit jeweils acht Plätzen geben.

Größe und Lage sind problematisch

Stefanie Möller sitzt für die Linke im Neustädter Beirat. Wie die übrigen Lokalpolitiker steht auch sie dem Bordell kritisch gegenüber. Für Möller sind vor allem die Größe und die Lage des geplanten Laufhauses problematisch. „Wenn die Bremer kleinere Bordelle im Stadtkern nicht haben wollen, bekommen sie eben größere am Stadtrand“, sagt Möller.

Sie spielt damit auf das geplante Bordell im Buntentorsteinweg 40 an, gegen das Anwohner erfolgreich protestiert hatten. Diese Form der Prostitution habe für die Frauen und ihre Arbeit aber negative Folgen: In Wohngebieten seien die Sexarbeiterinnen deutlich sicherer als etwa in Gewerbegebieten oder auf abgelegenen Grundstücken wie dem der Oelkers-Villa.

Das neue Prostitutionsgesetz, das im Sommer in Kraft treten soll, begünstige durch seine strengen Auflagen aber vor allem größere Häuser. Die Linken-Politikerin befürchtet, dass sich dadurch die Situation vieler Sexarbeiterinnen weiter verschlechtern könnte.

Sicherheitsbehörden müssen Betreiber prüfen

Bei der Vergabe von Genehmigungen an Bordellbetreiber sollten die Behörden künftig auch Meinungen von Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen einholen, findet Möller. Prostitution sei in Deutschland zwar legal, die Sicherheitsbehörden müssten jedoch sehr genau prüfen, ob die Betreiber aus dem Bereich der organisierten Kriminalität kämen.

Bislang halten sich in dieser Sache lediglich Gerüchte. Die Bremer Polizei möchte sich nicht näher zu den möglichen Betreibern des geplanten Bordells äußern. „Wir haben das Objekt im Blick“, heißt es aus der Pressestelle. Zu den näheren Hintergründen und möglichen Betreibern des Bordells wolle man sich aber nicht äußern.