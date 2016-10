Florian Hambüchen und Bremens Bürgermeister Carsten Sieling haben beim 2. Courage-Abend auf dem Freimarkt für mehr Zivilcourage geworben. (Frank Thomas Koch)

Anlass war der 2. Courage-Abend des Bremer Vereins „Tue was! Zeig‘ Zivilcourage“. Der 28-jährige gebürtige Bergisch Gladbacher setzt sich für einen respektvollen Umgang miteinander ein.

Freimarktgast Tim Johnson war froh: Das Selfie mit Fabian Hambüchen ist etwas geworden. „Hambüchen nimmt alles locker auf“, lobte er, „klasse, was er geleistet hat“. Auch Moderator Norbert Kuntze war begeistert: „Gäste wie Florian Hambüchen haben wir nicht jeden Tag in Bremen.“ Vor etwa 300 Gästen plauderte Kuntze mit dem 1,64 Meter großen Turner, der Youtuberin Kerstin Ott und Bürgermeister Carsten Sieling mit seiner bescheidenen Art die Show stahl.

Eine Form von Zivilcourage

Hambüchen erzählte aus erster Hand, wie er sich in Rio kurz vor seinem Start gefühlt hat. „Es geht alles ruckzuck. Man weiß, man muss eine perfekte Übung vorlegen, damit die anderen keine Chance haben.“ Den Verlauf des Finales habe er so nicht erwartet. Was er gedacht habe, als der Favorit Epke Zonderland aus den Niederlanden seine Übung verpatzte? „Epke und ich, wir kennen uns seit zwölf Jahren, wir haben uns bei vielen Wettkämpfen getroffen. Ich habe zuerst gedacht: Ist er gesund? Hat er sich etwas getan?“

Als Hambüchen sah, dass Zonderland weiterturnte, habe er gewusst: „Die Tür nach oben ist offen.“ Zonderland und er gehen freundlich miteinander um und haben „tollen Respekt füreinander“. Auch das sei eine Form von Zivilcourage, sagte Hambüchen, der in Rio seine insgesamt dritte olympische Medaille gewann. „Zivilcourage ist für uns alle ein wichtiges Thema.“ Dabei gehe es um Werte wie Respekt, Verantwortung, Fairness und darum, sich für jemanden einzusetzen. „Im Sport machen wir das tagtäglich im Team.“ Er zolle seinen Team-Kollegen Respekt für das, was sie geleistet haben und gehe fair mit ihnen um. Würde jeder so denken und handeln, könne man eine friedlichere Welt schaffen, ist der Ausnahmesportler überzeugt.

Internationale Karriere ist beendet

Ab heute ist für den Studenten der Sportwissenschaften büffeln angesagt, denn an der Deutschen Sporthochschule Köln beginnt das Wintersemester. Seine internationale Karriere hat er mit Rio beendet, in der Turnhalle wird er trotzdem regelmäßig anzutreffen sein: „Ich habe bisher zwei Einheiten am Tag trainiert, jetzt probiere ich es mit viermal die Woche jeweils drei Stunden“, so Hambüchen. Am Sonnabend starte in Marburg die Bundesligasaison. „In der Bundesliga turne ich mit den Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin“, freut sich Hambüchen, da müsse er es nicht auf Höchstniveau bringen. „Ich freue mich darauf und habe große Lust, mich weiter zu bewegen“, denn Turnen sei immer noch eine der coolsten Sportarten, so Hambüchen.

Ansonsten bestreite er seit seinem Olympiasieg einen „Riesen-Terminmarathon“. Dazu gehören Fernsehauftritte wie am Sonnabend bei „Schlag den Star“, Interview­termine und der Auftritt beim Talk im Hansezelt. Melanie Fehrmann aus Bremen war begeistert: „Ein netter Typ: zurückhaltend und trotzdem präsent. Er sagt nur, was nötig ist. Das mag ich an Männern.“