In Tierkostümen protestieren PETA-Aktivisten gegen Tierversuche. (PETA Deutschland e.V.)

Für ein Studium ohne Tierversuche macht sich die Tierrechtsorganisation Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, deutsch: Menschen für die ethische Behandlung von Tieren) stark: Die aktuell in Bremen tagende Kultusministerkonferenz wollen Peta-Aktivisten nutzen, um den Kultusministern am heutigen Donnerstag vor dem Rathaus 56 900 Unterschriften für ein „tierleidfreies Studium“ zu überreichen.

Die halbstündige Aktion soll um 12.30 Uhr beginnen, die Aktivisten treten in Tierkostümen als „Maus“, „Beagle“ und „Hase“ auf. „Ein Universitätsabschluss, für den Studierende nicht über Leichen gehen müssen, muss an deutschen Hochschulen zum Standard werden“, sagt Peta-Versammlungsleiter Patrique-Robert Noetzel. „Daher fordern wir die Kultusminister auf, sich für die Abschaffung von Tierversuchen und anderen tierquälerischen Lehrmethoden zugunsten einer ethischen und fortschrittlichen Lehre einzusetzen.“

Noch immer würden an deutschen Hochschulen jedes Jahr Tausende Tiere für Lehrveranstaltungen gequält und getötet, um Lerninhalte vermeintlich praktisch zu vermitteln, kritisiert die Tierrechtsorganisation. Zu Einzelheiten gebe es keine Transparenz.

Nicht nur grausam, sondern auch überflüssig

Bekannt sei jedoch, dass Kühen und Pferden Fisteln transplantiert würden, damit die Studierenden direkt in den Verdauungstrakt der Tiere sehen und hineingreifen könnten. Tierversuche sind laut Peta nicht nur grausam, sondern auch überflüssig. Denn: „Computersimulationen, Lehrvideos, 3-D-Modelle und die klinische Ausbildung am menschlichen Patienten ermöglichen eine berufsorientierte Ausbildung ohne Tierleid.“

Bremen könnte den Tierversuchsgegnern bei ihrer Kampagne für ein „tierleidfreies Studium“ durchaus eine gewisse Angriffsfläche bieten. Zwar gibt es in keinem anderen Bundesland so wenig Tierversuche wie in Bremen. Dem Senatsressort für Verbraucherschutz zufolge wurden 2015 gerade mal 2756 Tierversuche gemeldet.

Zum Vergleich: 2014 kam der Spitzenreiter Baden-Württemberg auf knapp 470 000 Tierversuche, auch der Stadtstaat Hamburg rangiert mit 163 000 Tierversuchen deutlich vor Bremen. Doch unter den sechs Einrichtungen, die im Land Bremen Tierversuche durchführen, befinden sich drei Hochschulen.

Tierversuche an der Uni Bremen

Viel öffentliche Aufmerksamkeit haben die Affenversuche des Hirnforschers Andreas Kreiter an der Uni Bremen auf sich gezogen. Weitaus weniger bekannt ist dagegen, dass Tierversuche auch an der Jacobs University und an der Hochschule Bremen stattfinden. Ebenfalls Tierversuche angemeldet haben das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT), das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven und Polyplan, ein Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik.

Eine genaue Aufschlüsselung der in Bremen eingesetzten Versuchstiere liegt nicht vor. Am häufigsten wird laut Ressortsprecherin Christina Selzer mit Mäusen, Ratten, Amphibien (vor allem Fröschen) und Fischen experimentiert. Dabei gehe es allerdings nicht um pharmazeutische Versuche oder Arzneimittelforschung, beides spiele in Bremen keine Rolle.

Vielmehr stünden Klimaforschung, Futtertests und Aquakulturforschung im Mittelpunkt des Interesses. Bei Polyplan etwa arbeite man mit Garnelen, um Erkenntnisse zur Futterverwertung zu gewinnen. Mit Tierquälerei dürfe derlei nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden, so Selzer. Oft genug gebe es falsche Vorstellungen über Tierversuche. „Tiere werden bei Tierversuchen nicht zwangsläufig getötet.“

Zahl der Tierversuche in Bremen zurückgegangen

In Bremen ist die Zahl der gemeldeten Tierversuche zuletzt zurückgegangen. 2014 gab es mit 2837 Versuchen noch 81 mehr als 2015. Das entspricht einem bundesweiten Anteil von 0,1 Prozent. Zum Vergleich: Der Nächstplatzierte in der von den Ärzten gegen Tierversuche erstellten Statistik für 2014 ist Brandenburg mit 16 700 Tierversuchen, davor steht das Saarland mit 24 200.

Auffällig sind in vielen Ländern mitunter starke Schwankungen in den vergangenen Jahren: 2012 wurden in Bremen 3166 Tierversuche gemeldet, 2013 dagegen nur 2085. Anders in Niedersachsen, wo jüngst eine sprunghafte Zunahme Schlagzeilen machte: Innerhalb eines Jahres stieg die Anzahl der registrierten Tierversuche um mehr als 100 000 auf 339 000.

Geänderte Meldeprozedur

Wie ist das zu erklären? Für Tierärztin Corina Gericke, zweite Vorsitzende des Vereins Ärzte gegen Tierversuche, liegt der Zusammenhang mit dem starken Anstieg von Gentechnik-Versuchen auf der Hand. Gentechnik sei eine „riesige Spielwiese für Experimentatoren“, kritisiert Gericke. Einen praktischen Nutzwert streitet sie ab. „Da geht es einfach nur um die Befriedigung wissenschaftlicher Neugier bei der Grundlagenforschung.“

Eine abweichende Erklärung hat Ressortsprecherin Selzer. Die schwankenden Zahlen spiegelten nicht unbedingt die tatsächlich durchgeführten Tierversuche pro Jahr wider. Sondern seien auch auf eine geänderte Meldeprozedur zurückzuführen. Früher sei die Zahl der Tiere bei Beginn der Versuche gemeldet worden. Aufgrund von neuem EU-Recht geschehe das jetzt bei Versuchsende. „Wir befinden uns in einer Übergangsphase“, sagt Selzer. „Deshalb ist es schwierig, aus den Zahlen belastbare Schlüsse zu ziehen.“