Vor allem minderjährige Flüchtlinge benötigen Hilfe. (dpa)

Der Verein „Ambulante Versorgungsbrücken“ sucht Paten für minderjährige Flüchtlinge zwischen 17 und 25 Jahren. Die Patenschaft beinhaltet gemeinsame Treffen, um die deutsche Sprache zu lernen, verschiedene Termine wahrzunehmen oder beispielsweise Wohnungsbesichtigungen zu ermöglichen. Potenzielle Paten sollten Interesse an Menschen haben und Verständnis zeigen.

Fremdsprachenkenntnisse wären dabei von Vorteil, sind aber kein Muss. Zu Beginn der Patenschaft organisiert der Verein ein Einführungsseminar und unterstützt die Paten auch während der Betreuung.

Am Montag, 17. Oktober, findet für Interessierte um 19 Uhr ein Informationsabend in der Humboldstraße 126 statt. Insgesamt haben die Ambulanten Versorgungsbrücken 35 Patenschaften vermittelt. In Bremen leben rund 2200 minderjährige Flüchtlinge.

Weitere Informationen unter Telefon 69 64 200 oder per E-Mail an avb@gmx.org.