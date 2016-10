Zwischen Fruchthof, Disko Gleis 9, dem ehemaligen Werkzeugverleih und Weser-Ems-Bus liegt das Areal, auf dem der zukünftige Busbahnhof liegen soll. (Frank Thomas Koch)

Der Busbahnhof kommt, das ist keine Frage. Und er wird nicht dort gebaut, wo jetzt ein Loch ist, wie halb im Ernst, halb im Spaß gefordert wird. Nicht auf dem Bahnhofsvorplatz also, wo ein privater Investor zwei Häuser errichten will, aber ganz in der Nähe. Die Stadt verhandelt mit den Eigentümern von zwei Grundstücken am Güterbahnhof und steht offenbar kurz vor dem Abschluss, wie aus verschiedenen Quellen zu hören ist. Offiziell will dazu allerdings noch niemand etwas sagen.

Ein Teil des Areals, um das es den Quellen zufolge geht, wird heute unter anderem von der Diskothek Gleis 9 genutzt. Ein Werkzeugverleih, der dort ansässig war, ist bereits weggezogen. Diese Fläche gehört der Buhlmann Immobilien GmbH mit Sitz in Schwachhausen. Es sind nach Angaben des Unternehmens 9750 Quadratmeter.

Hauptsächlich geht es um das Buhlmann-Grundstück

Der andere Teil, den die Stadt für den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ins Auge gefasst hat, wird von der DB-Tochter Weser-Ems-Bus genutzt. Hauptsächlich ist es aber das Buhlmann-Grundstück, das benötigt wird. Weser-Ems-Bus könnte sogar bleiben, trägt sich dem Vernehmen nach aber sowieso mit Abwanderungsgedanken.

Dass speziell für den Fernbusverkehr eine neue Lösung her muss, ist jedem klar, der sich das Chaos am Breitenweg anschaut, wo die Fahrgäste bei Wind und Wetter schutzlos auf dem Bürgersteig stehen und mit ihren Koffern und Taschen den Weg versperren.

Seit der Markt liberalisiert wurde, hat Busfahren zwischen den großen Städten Konjunktur und zieht die Massen an. Eine Liberalisierung freilich, die quasi auf ein Monopol hinausgelaufen ist: Flixbus hat seine Konkurrenten in Grund und Boden gefahren.

Jahrelange Überlegung wegen des Standorts

Bremen läuft dieser Entwicklung hinterher, es dauert jetzt schon Jahre, dass überlegt wird, wo man den ZOB bauen könnte. Eine Option dafür war früher einmal auch eine Fläche am Flughafen, aber das ist seit zwei Jahren vom Tisch. Irgendwo am Hauptbahnhof und nirgendwo sonst, hieß es damals.

Der Beirat Mitte hat nach Darstellung von Ortsamtsleiterin Hellena Harttung vorgeschlagen, einen Platz direkt am Bahnhof zu nehmen, und zwar an der Straße Beim Handelsmuseum. Dafür müsste ein Gebäude der Bahn erworben und abgerissen werden. „Die Baubehörde hat uns allerdings signalisiert, dass sie diese Lösung für nicht praktikabel hält“, so Harttung.

Es gab ein Gutachten, und seit dem Frühjahr liegt noch eine Studie vor. Sie wird bis heute unter Verschluss gehalten, obwohl die Bau- und Verkehrsbehörde vor gut einem halben Jahr angekündigt hatte, noch vor der Sommerpause eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen. Jetzt soll das im November passieren, wie aus Kreisen der Politik verlautet.

Möglichkeiten in der Nachbarschaft

Die Studie sollte sich nicht nur mit der Auswahl der Fläche befassen und mögliche Impulse qualifizieren, die von dem Busbahnhof für das gesamte Quartier ausgehen könnten. Es wurde auch geprüft, was zusätzlich in unmittelbarer Nachbarschaft denkbar wäre: Ein Hotel zum Beispiel, ein Parkhaus oder ein Bürogebäude.

Darüber hinaus befassten sich die Planer mit der Frage, wie man den ZOB organisieren sollte. Soll es bei Bau und Betrieb private, öffentliche oder gemischte Lösungen geben?

Herauskristallisiert hat sich nach Informationen des WESER-KURIER, dass es am besten wäre, wenn die Stadt die Grundstücke kauft, den Busbahnhof baut und den Betrieb des Terminals einem Privaten überlässt. So hat es zum Beispiel die Stadt Hannover gemacht. Vor gut zwei Jahren ist dort der neue ZOB eröffnet worden, betrieben wird er für zunächst zehn Jahre von der Deutschen Touring GmbH.