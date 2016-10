Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

4,5 Kilogramm Kokain Polizei Bremen deckt Strukturen des Drogenhandels auf

Die Polizei Bremen hat in einer groß angelegten Untersuchungsaktion die Strukturen des Drogenhandels in der Stadt aufgedeckt. In einer Pressekonferenz informierten die Polizei Bremen sowie die Staatsanwaltschaft über die Ergebnisse der achtmonatigen Aktion.