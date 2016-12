Gedealt werde vor allem mit Kokain, Heroin und Marihuana. (dpa)

Eine neu gegründete spezielle Einheit soll dazu den Ermittlungs- und Verfolgungsdruck auf die Szene erhöhen. "Wir wollen verhindern, dass es in Bremen eine offene Drogen-Szene gibt", sagte der Leiter der Schutzpolizei in Bremen, Rainer Zottmann, am Mittwoch bei der Vorstellung der Eingreif- und Ermittlungsgruppe "Straßendeal".

Gerade im Bereich des Bahnhofs und in Teilen des beliebten Kneipen-Stadtteils "Viertel" gebe es ein massives Probleme mit Straßendealern, betonte der Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Mitte/West, Derk Dreyer. Gedealt werde vor allem mit Kokain, Heroin und Marihuana. Für Bremen schätzte Dreyer die Zahl der Straßendealer auf insgesamt etwa 180. Ziel der Aktion sei, diese Händler dauerhaft auch mit Platzverweisen und Aufenthaltsverboten zu vertreiben. (dpa)