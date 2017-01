Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Einbruch in der Bahnhofsvorstadt Polizei beschlagnahmt Zigaretten

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Gaststätte in der Bremer Bahnhofsvorstadt eingestiegen. Im Schankraum haben sie einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und daraus diverse Packungen sowie Münzgeld entwendet. Zudem haben Sie Schubladen und Schränke durchsucht und eine Geldkassette gestohlen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute.