Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

427 Pflanzen in Keller in Utbremen Polizei entdeckt Cannabis-Plantage

Die Polizei hat am vergangenen Dienstag in einem Keller in Utbremen eine große Cannabisplantage entdeckt. Die Entdeckung war zufällig. Ein Anwohner hatte einen vermeintlichen Wasserrohrbruch gemeldet.