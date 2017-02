(FR)

Der 20-Jährige betrat den Geschäftsraum der Tankstelle an der Lüssumer Straße um 19.10 Uhr. Er bedrohte den Kassierer mit einem Messer und forderte von diesem Geld aus Kasse. Damit flüchtete der Mann. Dank der guten Beobachtungsgabe eines Zeugen konnte die Polizei den Kriminellen im Zuge einer Fahndung zehn Minuten später in der Mühlenstraße festnehmen.

Während einer ersten Vernehmung gab der Bremer laut Polizei seine Beteiligung an einem weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bremen-Blumenthal am 4. Februar zu. Diese war ebenfalls in den Abendstunden von einem mit einem Messer bewaffneten Täter überfallen worden.

Der 20-Jährige wurde dem Haftrichter in Bremen-Nord überstellt.