Das Auto wurde aus der Weser geborgen. (dpa)

Einzelheiten zum Unfallhergang wollte die Polizei am Freitag nicht nennen, "um die Privatsphäre der betroffenen Familien zu wahren". Die Ermittlungen seien abgeschlossen, es werde kein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht zu Donnerstag waren zwei 18-Jährige mit ihrem Auto am Fähranleger Brake im Landkreis Wesermarsch in die Weser gestürzt. Der Fahrer ertrank. Der Beifahrer konnte sich an Land retten. Er stand unter Schock und war stark unterkühlt. Inzwischen befinde er sich auf dem Weg der Besserung und könne das Krankenhaus bald verlassen, teilte die Polizei mit. (dpa)