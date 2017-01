Die Polizei musste in der Nacht zu 406 Einsätzen ausrücken. (Serena Bilanceri)

"Ich sage es mal so: Wir hatten alles, was man an Silvester so haben kann", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. "Von Schlägereien bis zu kleineren Feuern - wie an einem sehr, sehr hektischen Wochenende, aber nicht so, dass wir es nicht halten konnten." 406 Einsätze in 24 Stunden. "Die Kollegen hatten gut zu tun." Aber weniger als im Vorjahr: In der Nacht von 2015 auf 2016 seien 30 Einsätze mehr gefahren worden. Für eine ganz genaue Bilanz sei es allerdings noch zu früh: Die Zahl der Festnahmen und der eingeleiteten Verfahren - all das wird erst im Laufe des Vormittags zu einem detaillierteren Gesamtbild zusammengetragen. "Aber wir sind insgesamt zufrieden“, sagte der Polizeisprecher.

Die für den Hauptbahnhof zuständige Bundespolizei spricht nach einer ersten Bilanz von einer „verhältnismäßig ruhigen“ Nacht. Vor dem Bahnhof haben demnach rund 400 Personen gefeiert, gegen rund 50 Menschen wurden Platzverweise ausgesprochen. Darüber hinaus listet die Bundespolizei zwölf Zwischenfälle gesondert auf: Unter anderem gefährliche Körperverletzungen durch Böller und Raketen, einen betrunkenen Exhibitionisten, Beleidigungen von Polizisten und aggressives Verhalten. Zudem wurde einem 26-Jährigen ein Küchen- und ein Taschenmesser sowie eine Hantelstange abgenommen, mit denen er offen durch den Bahnhof gelaufen war. Nach bisherigen Erkenntnissen seien keine Anzeigen wegen sexueller Beleidigungen eingegangen. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass in den nächsten Tagen noch weitere Anzeigen eingehen könnten, teilte die Bundespolizei mit. Die Auswertung des Einsatzes dauere weiter an.

Auch die Feuerwehr sprach von einer durchschnittlichen Nacht: 58 Feuer mussten gelöscht werden, 221 Mal mussten Rettungswagen ausrücken. "Das sind natürlich überdurchschnittlich viele Einsätze - für eine Silvesternacht ist das aber relativ normal." Glücklicherweise handelte es sich bei den Löscheinsätzen in der Summe um kleinere Zwischenfälle. Nur im Floraweg in Horn mussten rund 30 Feuerwehrleute zu einem größeren Einsatz ausrücken: Dort stand ein Dachstuhl in Flammen, der um kurz vor 2 Uhr gelöscht war. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.

Verhältnismäßig ruhige Nacht in Niedersachsen

Laut Polizeiangaben verlief die Silvesternacht in Niedersachsen ohne größere Zwischenfällen, wie die Polizeidienststellen im Land berichteten.

In Hannover hieß es aber auch, bei der Böllerei auf dem zentralen Platz Kröpcke hätten einige Feiernde ihre Raketen rücksichtslos auf Passanten abgeschossen, nach Augenzeugenberichten zum Teil sogar mit Absicht. Die Polizei griff ein und brachte die Lage schnell unter Kontrolle, Verletzte gab es keine.

Auch in Oldenburg verlief die Nacht etwas unruhiger, nennenswerte Vorkommnisse habe es jedoch auch hier nicht gegeben, so die Sprecher der Leitstellen. In Lüneburg sprach eine Polizeisprecherin dagegen von einer "erstaunlich ruhigen Nacht".

Im Bereich Salzgitter hat laut Angaben der Polizeidirektion Braunschweig eine verirrte Silvesterrakete einen Brand in einem Dachstuhl ausgelöst und so einen Sachschaden von rund 200.000 Euro verursacht. In Göttingen hatte die Polizei kurz nach Mitternacht mit einer größeren Schlägerei viel zu tun, Schwerverletzte gab es aber auch dort nicht. (jör/dpa)