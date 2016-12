(Sarah Rauch)

Donnerstag um die Mittagszeit meldete sich eine 86 Jahre alte Frau aus Schwachhausen im Lagezentrum der Polizei. Drei unbekannte Männer hätten aus ihrer Wohnung Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Diebe hatten sich als angebliche Heizungsableser Zugang zu ihrer Wohnung verschafft. Nach Angaben der Seniorin waren sie mit einem blauen Kastenwagen unterwegs.

Im Zuge der Fahndung wurde das verdächtige Fahrzeug, ein blauer Opel Vivaro mit Hannoveraner Kennzeichen, entdeckt und angehalten. Unter dem Lenkrad entdeckten Polizisten mehrere Briefumschläge mit einem jeweils vierstelligen Bargeldbetrag. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 30-Jähriger. Ebenfalls kontrolliert wurden seine beiden Brüder, die außerhalb des Fahrzeuges angetroffen wurden. In ihrer unmittelbaren Nähe wurden diverse Schmuckstücke unter einem Gebüsch gefunden. Mehrere dieser Stücke stammten aus der Wohnung der 86-Jährigen.

Aufgrund der Personenbeschreibung der drei Tatverdächtigen konnte die Polizei einen möglichen Zusammenhang zu zwei weiteren Trickdiebstählen am Mittwoch und Donnerstag in Walle und in der Vahr herstellen. Die Staatsanwaltschaft Bremen ordnete die Durchsuchung der Wohnungen der drei Männer in Hannover an. Dabei wurden diverse weitere Beweismittel als mögliche Tatbeute beschlagnahmt.

Laut Polizei ist das Brüder-Trio aus Hannover bereits mit gleich gelagerten Taten in Erscheinung getreten.