Taschendieb am Hauptbahnhof überführt Polizei nimmt "alten Bekannten" fest

Bundespolizisten haben am Dienstag am Bremer Hauptbahnhof einen 47-jährigen Taschendieb auf frischer Tat festgenommen. Es handelt sich bei dem Mann um einen "alten Bekannten", so die Beamten.