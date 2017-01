Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

In Bremen-Oslebshausen Polizei nimmt junges Einbrecher-Pärchen fest

Am Dienstagmorgen wurden zwei Bremer Jugendliche festgenommen. Laut Polizei hatten der 13-jährige Junge und das 15-jährige Mädchen versucht, in eine Doppelhaushälfte in Oslebshausen einzubrechen.