Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nach Überfall auf Rentnerin in Gröpelingen Polizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Täter fest

Michael Rabba

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Gröpelingen einen per Haftbefehl gesuchten 30-jährigen Bremer festgenommen, der zuvor einer 67-jährigen Fußgängerin die Handtasche gestohlen hatte.