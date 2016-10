Wenn die Tage kürzer werden, wagen sich die Einbrecher wieder verstärkt aus der Deckung. (dpa)

Ende des Monats soll dort ein sogenanntes Einbruchsradar in Dienst gestellt werden – eine interaktive Karte, auf der die Tatorte von Einbrechern im Stadtgebiet dargestellt werden. Interessierte Bürger können dort sehen, wo es in den zurückliegenden 14 Tagen lokale Häufungen gab.

Die Polizei erhofft sich von diesem Instrument eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit und verstärkte Rückmeldungen von Bürgern, die in ihrem Umfeld relevante Beobachtungen gemacht haben. „Das Einbruchsradar soll die Betroffenheit der Bevölkerung erhöhen und so zur Mitwirkung auffordern“, heißt es in einem Papier für die Innendeputation, die an diesem Donnerstag tagt.

Das Projekt soll in der kommenden Woche vorgestellt werden. Es startet zum Beginn einer Jahreszeit, der die Sicherheitsbehörden mit banger Erwartung entgegensehen. Wenn die Tage kürzer werden, wagen sich die Einbrecher wieder verstärkt aus der Deckung. Im Herbst schnellen die Fallzahlen verlässlich in die Höhe. Ebenso regelmäßig reagiert die Polizei mit der Einrichtung regionaler Einsatz- und Ermittlungsgruppen, um in besonders betroffenen Stadtteilen dagegenzuhalten. Der Erfolg bleibt bescheiden. Von den knapp 2800 Einbrüchen des vergangenen Jahres wurden lediglich 5,4 Prozent aufgeklärt.

Digitale Aufrüstung gegen die Einbruchskriminalität

Die Innenbehörde prüft zurzeit eine weitere digitale Aufrüstung gegen die Einbruchskriminalität. Das Stichwort, um das es dabei geht, lautet „Predictive policing“, was man mit vorausschauender Polizeiarbeit übersetzen könnte. Software-Entwickler bieten den Sicherheitsbehörden inzwischen Computerprogramme an, die statistisches Material der Polizei über ausgewählte Kriminalitätsfelder mit Geo-Daten verknüpfen und so aufbereiten, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf zukünftige Tatorte geschlossen werden kann. Das behaupten zumindest die Hersteller.

Für Kriminologen ist es allerdings ein alter Hut, dass bestimmte Tätertypen in der Nähe früherer Tatorte erneut auf Beutezug gehen. Diese Erkenntnis wird sowohl in der vorbeugenden als auch in der operativen Polizeiarbeit berücksichtigt. Ob die Software von Anbietern wie IBM oder PreCops für die Kripo einen echten qualitativen Fortschritt bringen könnte, ist nach Einschätzung der Innenbehörde gegenwärtig schwer zu beurteilen – zumal die Firmen die verwendeten Algorithmen als Betriebsgeheimnis hüten.

Außenstehende können nicht nachvollziehen, wie die Ergebnisse der Voraussagen zustande kommen. „Derzeit liegen keine Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Predictive policing vor“, so die vorläufige Bewertung für die Innendeputierten. „Die weitere Entwicklung im Bund und in den Ländern sollte aus den vorgenannten Gründen abgewartet werden“, empfiehlt die Behörde den Fachpolitikern der Bürgerschaft.

Bund deutscher Kriminalbeamter ist skeptisch

Beim Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) sieht man die neuen Instrumente mit einer gewissen Skepsis. „Vom Einbruchsradar haben möglicherweise nicht nur die Bürger etwas“, glaubt Rüdiger Leefers vom Bremer BdK-Landesvorstand. Auch professionell agierende Einbrecher könnten sich die interaktive Tatort-Karte im Internet zunutze machen und gerade in jenen Stadtquartieren Taten begehen, in denen sich die Polizei aufgrund der Häufigkeitsverteilung eher selten blicken lässt. „Aus kriminologischer Sicht wäre es auch denkbar, dass das Einbruchsradar Ängste schürt“, ergänzt Leefers. Soll heißen: Wer ins Internet schaut und dort sieht, dass die Einschläge immer näher kommen, fühlt sich womöglich nicht mehr wohl auf seiner Scholle.

Dem Konzept des „Predictive policing“ steht der BdK-Mann ähnlich reserviert gegenüber wie dem Einbruchsradar. Nach Leefers Kenntnisstand haben erste Versuche mit kommerziellen oder von den Länderpolizeien selbst entwickelten Vorhersageprogrammen bisher nirgendwo zu signifikanten Erfolgen bei der Kriminalitätsentwicklung geführt. „Da reißt niemand jubelnd die Arme in die Höhe“, so Leefers.

Während die digitale Glaskugel also einstweilen nicht mehr ist als eine verlockende Vorstellung, versucht die Bremer Polizei, die Einbruchskriminalität durch verstärkte Zusammenarbeit in der Region effektiver zu bekämpfen. Mit der Polizeidirektion Oldenburg ist vor Kurzem die Einrichtung einer gemeinsamen Auswertungsstelle vereinbart worden. Dort sollen Erkenntnisse zusammengetragen und analysiert werden, um Serientätern im Weser-Ems-Raum schneller auf die Spur zu kommen.