(dpa)

Am Montagabend haben Unbekannte in der Neuen Vahr einen Mann überfallen. Der 20-Jährige wurde ausgeraubt, nachdem er an einem Bankautomaten in der Straße In der Vahr Geld abgehoben hatte.

Etwa zwei Stunden nach dem Gang zum Bankautomaten wurde der Mann von Passanten bewusstlos unter der Hochstraße Richard-Boljahn-Allee aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Wie der 20-Jährige angab, wurde er zusammengeschlagen. An Einzelheiten könne er sich jedoch nicht erinnern. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Wer in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 23.15 Uhr im Umkreis Verdächtiges bemerkt hat, soll sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 wenden. (wk)