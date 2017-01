Immer mehr Menschen leiden an Demenz. (dpa)

Orientierungslos, dement, vermisst: Die Bremer Polizei muss immer häufiger nach vermissten älteren Menschen suchen, die an einer Demenz erkrankt sind. „Im letzten Quartal des vergangenen Jahres gab es 16 Meldungen zu orientierungslosen Personen, die aus einer Pflegeeinrichtung oder von Zuhause verschwunden waren“, sagt der Leiter der Vermisstenstelle, Armin Gartelmann. „Das sind aber nur die Fälle, die auch tatsächlich in der Vermisstenstelle landen. Dazu kommen noch Sucheinsätze, bei denen die Personen relativ schnell wieder gefunden werden.“ Nach seiner Beobachtung nimmt die Zahl der Fälle seit Jahren zu. „Das ist inzwischen die zweitgrößte Gruppe bei den Vermisstenmeldungen“, so der Polizist.

Immer häufiger wird dabei auch über die Medien und mit einem großen Polizeiaufgebot gesucht. „Wenn demente Bewohner aus einer Pflegeeinrichtung oder von Zuhause über mehrere Stunden vermisst werden, besteht Lebensgefahr“, so Gartelmann. „Weil sie orientierungslos sind, sich verletzen können, auf lebenswichtige Medikamente angewiesen sind.“ Im Winter können sie unterkühlen, im Sommer austrocknen. Deshalb ist Eile geboten.

So wie zuletzt bei einer 81-jährigen dementen Frau, die am Morgen des ersten Weihnachtstages aus einer Pflegeeinrichtung in Bremen-Nord verschwunden war und am Folgetag zufällig von Passanten in der Innenstadt gefunden wurde. Die Nacht hatte sie draußen verbracht. Mit einer Unterkühlung und einer Platzwunde am Kopf, weil sie gestürzt war, musste die 81-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Offenbar war sie in Bremen-Nord in einen Linienbus eingestiegen und in die Stadt gefahren. „Das kann ganz anders ausgehen“, weiß Gartelmann aus Erfahrung.

Bis zu 15 000 Demenzkranke in Bremen

Die Zahl der Demenzkranken steigt. Mehr Menschen erreichen ein hohes Alter, und mit dem Alter wächst das Risiko für Alzheimer oder eine andere Demenz. Derzeit leben in Bremen rund 12 000 bis 15 000 Demenzkranke. Eine häufige Folge der Erkrankung ist ein ausgeprägter Bewegungsdrang. „Menschen mit Demenz haben Ziele in Erinnerung, die sie ansteuern. Sie wollen nach Hause, ihre längst verstorbenen Eltern besuchen oder zur Arbeit“, sagt Stefanie Arndt-Bosau von der Demenz Informations- und Koordinationsstelle Bremen (DIKS).

Pflegeheime stehen vor dem Problem, ihre Bewohner an dem Weg- oder besser Hinlaufen zu hindern und sie vor sich selbst zu schützen. „Das ist ein Spagat zwischen Selbstbestimmtheit und Sicherheit. Wir haben keine geschlossenen Einrichtungen oder Wohngruppen, einen hundertprozentigen Schutz kann es deshalb nicht geben“, sagt Gabriele Becker-Rieß, Leiterin der Stabsstelle Qualität bei der Bremer Heimstiftung, dem größten Altenhilfe-Träger in der Stadt. „Man versucht einiges mit gestalterischen Tricks.“ Ausgänge werden kaschiert, Türen als Bücherregal getarnt, mit Bildern verklebt, oder die Räume so ausgeleuchtet werden, dass die Tür im Schatten liegt. „Grundsätzlich versuchen wir aber, das Angebot im Haus so spannend zu halten, dass die Bewohner beschäftigt sind“, sagt Gabriele Becker-Rieß.

Technische Hilfsmittel dürfen Selbstbestimmtheit nicht verletzen

Auch technische Hilfsmittel werden immer öfter eingesetzt: zum Beispiel Klingelmatten an den Ausgängen, die einen Alarm abgeben, wenn jemand darüber geht. „Wir sind gerade dabei, die Patienten mit Sendern oder Chips auszustatten, die ein Signal abgeben, wenn die Station verlassen wird“, sagt Thomas Hilmer, Chefarzt der ersten sogenannten demenzsensiblen Station Bremens im Klinikum Ost. Auch in den Akutkrankenhäusern wächst die Zahl der älteren Patienten, die etwa wegen eines Oberschenkelhalsbruchs behandelt werden und zusätzlich an einer Demenz leiden.

„Bei diesen technischen Hilfsmitteln müssen die Pflegeeinrichtungen aber aufpassen, dass sie die Grenze zum rechtlich Erlaubten nicht überschreiten und das Recht auf Selbstbestimmtheit verletzen“, warnt Stefanie Arndt-Bosau von der DIKS. Für die Überprüfung von Pflegeeinrichtungen ist die Wohn- und Betreuungsaufsicht bei der Bremer Sozialbehörde zuständig. Behördensprecher Bernd Schneider bestätigt, dass solche Verstöße gegen das Selbstbestimmungsrecht vorkommen: „Bei Kontrollen ist zum Beispiel aufgefallen, dass Türen nur mit einem Zahlencode geöffnet werden können. Das führt dazu, dass Bewohner eingesperrt sind. Und das geht nicht ohne richterlichen Beschluss.“ Die Freiheitsrechte der Bewohner dürften nicht beschränkt werden, das sei ein hohes Rechtsgut.