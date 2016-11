In Bremen ereignen sich pro Jahr durchschnittlich knapp 300 Verkehrsunfälle, teilte die Polizei Bremen mit. Die Verursacher stünden häufig unter dem Einfluss berauschender Mittel. Um die Verkehrsunfallzahlen in diesem Bereich zu verringern, führt die Polize regelmäßig Alkohol- und Drogenkontrollen in der Stadt durch. So auch in der Nacht zum Sonntag.

Auch Poser im Fokus der Polizei

Ab 21.30 Uhr wurden mit der Beteiligung von über 50 Polizistinnen und Polizisten sowie des Zolls am Rembertiring und am Breitenweg zwei Kontrollstellen eingerichtet. Unter den eingesetzten Beamten befanden sich speziell geschulte Kräfte zur Drogenerkennung im Straßenverkehr. Zusätzlich waren Dokumentenprüfer und ein Geschwindigkeitsmesswagen im Einsatz. Raser und die sogenannten Poser standen ebenfalls im Fokus der Polizei.

Die Notwendigkeit solcher Verkehrskontrollen zeigte sich laut der Polizei Bremen schnell. Vier Autofahrer wurden positiv auf Kokain beziehungsweise Marihuana getestet. Vier weitere Fahrzeugführer standen unter erheblichem Alkoholeinfluss und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

Mit 130 durch die Innenstadt

Die Besatzung des Geschwindigkeitsmesswagens erwischte hingegen sechs Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit. Darunter ein Auto, das mit Tempo 130 durch die Innenstadt fuhr. Den Fahrer erwartet neben 680 Euro Bußgeld ein dreimonatiges Fahrverbot. Ein junger Autofahrer wollte sich der Überprüfung am Breitenweg entziehen, durchfuhr die Kontrollstelle und flüchtete über die B 75 in Richtung Neustadt. Der Fahrer konnte in der Duckwitzstraße von den Einsatzkräften gestellt werden. Er war stark alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Insgesamt kontrollierte die Polizei Bremen 120 Fahrzeuge. Dabei wurden auch die alltäglichen Verstöße, wie Telefonieren am Steuer, Fahren ohne Sicherheitsgurt oder das Nichtmitführen des Führerscheins geahndet. Die Kontrollen endeten um 3 Uhr nachts. "Die Ergebnisse zeigen, dass wir solche Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr permanent durchführen müssen", so Einsatzleiter Jens Rezewski.

Die Polizei appelliert: Egal ob Auto, Motorrad oder Fahrrad: Wenn Sie noch fahren wollen oder müssen, lassen Sie die Finger von Alkohol, Medikamenten und Drogen. Legen Sie vor einer Feier fest, wer fahren soll und deshalb "trocken" bleibt.