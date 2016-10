Ein Polizeiwagen auf dem Freimarkt. (imago)

Das neue Sicherheitskonzept greife, der Einsatz des Ordnungsdienstes werde positiv bewertet, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Gleichwohl habe es natürlich Vorkommnisse gegeben, darunter drei Beleidigungen und eine Nötigung auf sexuellen Grundlagen, die aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Zusammenhang stehen. In drei Fällen konnte die Polizei die Täter ermitteln.

Ansonsten war die Palette der Einsätze bislang wie jedes Jahr breit gefächert: Diebstähle, Schlägereien, Jugendschutzkontrollen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz prägten bisher das polizeiliche Bild. Zudem ignorierten zahlreiche Verkehrsteilnehmer Halteverbote und blockierten Rettungswege. Allein am ersten Freimarktwochenende und dem folgenden Montag wurden hierzu über 1000 Verstöße festgestellt.

Tumultartige Szenen

Tumultartige Szenen gab es am Eröffnungstag in einem Festzelt. Hier waren mehr Jacken angenommen worden, als Garderobenmarken vorhanden waren, was bei der nächtlichen Ausgabe zu Auseinandersetzungen führte. Die Einsatzkräfte der Polizei schlichteten und sorgten für einen geregelten Ablauf.

Besonders hart traf es in der ersten Freimarktwoche einen 38 Jahre alter Mann. Der ging mit sehr viel Bargeld zum Markt, da er nach dem Besuch ein Auto kaufen wollte. Das Geld hatte er in ein Kuvert gesteckt, das Kuvert in die Gesäßtasche seiner Hose, wo es zur leichten Beute für Taschendiebe wurde. Die Polizei empfiehlt allen Besuchern, ihr Portemonnaie und andere Wertsachen in verschlossenen Taschen eng am Körper zu tragen. Und nur so viel Bargeld mitzunehmen, wie tatsächlich für den Freimarktbesuch benötigt wird.