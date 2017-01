Dier Polizei kontrollierte im Rahmen Razzia gegen Drogen Personen in der Bahnhofsvorstadt und im Viertel. (Christina Kuhaupt)

In einem Wettbüro am Breitenweg überprüften die Polizisten 48 Personen und durchsuchten anschließend die gesamte Spielhalle nach Rauschgift. Dabei fand Spürhund Crawford vier Verkaufseinheiten Marihuana in einem Papierkorb.

14 Männer erhielten Platzverweise. Die Polizei leitete sieben Ermittlungsverfahren ein. Unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verdacht des Diebstahls von zwei Handtaschen und der Hehlerei eines zuvor gestohlenen Handys.

Anschließend wurden die Kontrollen im Viertel bis in den späten Abend fortgesetzt. Die Einsatzkräfte fanden hier mehr als 50 Gramm Marihuana und erteilten mehrere Platzverweise. Die weiteren Ermittlungen dauern an.