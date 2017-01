Dier Polizei kontrollierte im Rahmen Razzia gegen Drogen Personen in der Bahnhofsvorstadt und im Viertel. (Christina Kuhaupt)

Gabun spielt gegen Burkina Faso. Das Fußballmatch im Fernsehen geht gerade in die 85. Minute, es ist 18:40 Uhr, die Razzia beginnt. Polizisten stürmen das Wettbüro am Breitenweg. Die Beamten suchen nach Drogen – und werden fündig. In einem Mülleimer erschnüffelt Spürhund Crawford vier Beutel mit Marihuana. Im Raum sitzen etwa 50 junge Männer. Einige trinken Tee, auf den Tischen liegen Tippscheine. Die Razzia nehmen sie gelassen.

Die Bremer Polizei hat den Drogenhandel zum Schwerpunkt ihrer Arbeit erklärt. Mit ständigen Kontrollen wie dieser will sie den Dealern auf die Füße treten. Am Mittwochabend sind etwa 30 Beamte am Hauptbahnhof und im Steintorviertel im Einsatz. Ihr Ziel: Marihuana, Kokain und Ecstasy finden – möglichst in großen Mengen.

In einem Mülleimer erschnüffelt Spürhund Crawford vier Beutel mit Marihuana. (Christina Kuhaupt)

Die blonde Frau am Tresen des Wettbüros wirkt eingeschüchtert. Für die Kontrolle hat sie aber Verständnis. Während der niederländische Schäferhund Crawford den Raum absucht, beginnt für die Polizisten die eigentliche Arbeit: Die Beamten kontrollieren die Ausweise der überwiegend aus Afrika stammenden Gäste und durchsuchen sie.

Viele haben nur ihre Duldungspapiere bei sich, nicht jeder ist mit den Kontrollen einverstanden. „Bin ich ein Krimineller oder was?“, fragt ein Mann mit Baseball-Kappe den Polizisten vor sich. Aber es hilft nichts, wie alle anderen muss auch er seine Taschen ausleeren, die Jacke, Schuhe und Socken ausziehen.

Der Mann aus Westafrika ist für die Polizei kein Unbekannter: Immer wieder ist er mit Drogendelikten aufgefallen. Zuvor hatten verdeckte Ermittler ihn und zwei weitere mutmaßliche Dealer in das Wettbüro laufen sehen – ein Rückzugsort für die Szene.

Die meisten Drogenhändler sind Wiederholungstäter

„Die Kollegen kennen ihr Klientel genau“, erklärt Einsatzleiter Michael Nägele. Die meisten Drogenhändler seien Wiederholungstäter. Der Großteil stamme aus afrikanischen Ländern und sei zwischen 16 und 25 Jahren alt. Die meisten verkaufen Marihuana oder Kokain. In letzter Zeit haben die Fahnder bei ihren Kontrollen aber auch ­Ecstasy-Pillen und Amphetamine gefunden.

Bei kleineren Mengen müssten die Dealer keine großen Konsequenzen fürchten und könnten direkt weiter dealen, sagt Nägele. Bei großen Funden dauerten die Verfahren nicht selten mehrere Jahre. Das sei schon ein bisschen frustrierend. Trotz ständiger Kontrollen: Der Handel mit Drogen bleibt ein einträgliches Geschäft.

Die Verdächtigen müssen bei der Razzia ihr Taschen leeren, die Jacke, Schuhe und Socken ausziehen. (Christina Kuhaupt)

Etwa 1000 bis 3000 Euro verdient ein Dealer monatlich auf Bremens Straßen. Nicht nur die Polizei arbeitet länderübergreifend – auch die Dealer seien bundesweit vernetzt und tauschten ihr Personal von Zeit zu Zeit durch, sagt Nägele. „Es gibt keine geschlossene Bremer Drogenszene.“ Immer wieder kontrollieren er und seine Kollegen auch Dealer aus anderen Städten, in den letzten Tagen etwa Männer aus Magdeburg, Hamburg oder Hannover.

Druck auf die Szene soll erhöht werden

Mit Razzien wie an diesem Abend und mit verstärkter Polizeipräsenz am Hauptbahnhof sowie im Steintorviertel wollen Bremens Sicherheitsbehörden den Druck auf die Szene erhöhen. „Verhindern können wir den Handel dadurch natürlich nicht“, sagt Nägele. „Aber wir können ihn zurückdrängen.“

Vor der Tür des Wettbüros stehen zwei Beamte mit Maschinenpistolen und sichern den Eingang. Die durchsuchten Männer dürfen das Lokal nur einzeln verlassen. Spürhund Crawford nimmt sich die Fahrräder vor, die vor dem Gebäude geparkt sind. „Die Dealer bunkern ihre Ware oft unter dem Sattel oder am Schutzblech“, erklärt die Hundeführerin.

Drinnen laufen die Personenkontrollen weiter. 14 Männer erhalten Platzverweise, weil sie in der Vergangenheit bereits mit Rauschgiftdelikten aufgefallen sind. 24 Stunden dürfen sie den Bereich rund um den Hauptbahnhof nicht betreten.

Die Bilanz der Kontrolle

Nach drei Stunden lautet die Bilanz der Kontrolle: ein gestohlenes Handy und eine Plastiktüte mit gefälschten Parfüms. In Sachen Rauschgift bleibt es bei den vier Gramm Marihuana aus dem Mülleimer. „Das ist wenig“, findet auch Nägele. „Aber immerhin sind die Drogen von der Straße.“

Während am Hauptbahnhof und im Viertel weniger Drogen verkauft werden, hat der Straßenhandel in Gröpelingen wieder zugenommen. Insgesamt, so scheint es Nägele, hätten die ständigen Kontrollen aber bereits Früchte getragen. Der Drogenhandel sei spürbar zurückgegangen.

Nägele drängt zum Aufbruch, die Polizisten steigen in ihre Fahrzeuge. Im Steintor haben die Spürhunde unterdessen weitere Verstecke der Dealer aufgespürt. Die Hauseingänge im Viertel sind verwaist. „Keine Dealer – offenbar hat sich rumgesprochen, dass wir da sind“, sagt Nägele. Über das Funkgerät meldet sich die Hundeführerin.

Zwei mutmaßliche Dealer auf der Flucht

Etwa 20 Gramm Marihuana haben sie und ihre Kollegen in Hinterhöfen, unter Pflastersteinen und Büschen gefunden. Das haben offenbar auch zwei mutmaßliche Dealer mitbekommen und schnell selbst ihre Bunker geleert. Nun versuchen sie, zu flüchten. Nägele und seine Kollegin steuern ihren Wagen an den Straßenrand.

Dann geht alles ganz schnell: Die Polizisten springen aus dem Auto und laufen zielstrebig auf zwei Männer zu. Die versuchen noch, in eine Seitenstraße abzubiegen – aber es ist zu spät. Die Beamten drängen die beiden in einen Hauseingang. Aus der Jacke des einen fischt Nägele ein in Alufolie verpacktes Paket.

Die Polizisten können 51,4 Gramm Marihuana sicherstellen. (Christina Kuhaupt)

Der Einsatzleiter kniet sich auf den Gehsteig und wickelt seinen Fund aus: Eine faustgroße Menge Marihuana in Plastikfolie kommt zum Vorschein. „Volltreffer“, sagt Nägele zufrieden. Die Drogen seien nicht zum Verkauf gedacht, beteuert der Besitzer. „Alles Eigenbedarf“. Nägele glaubt ihm kein Wort. Vor zehn Jahren hat er den Mann zum ersten Mal kontrolliert.

Sein Begleiter hat mehrere hundert Euro Bargeld bei sich. Wollte er die Drogen kaufen? „Nein“, sagt er. „Ich komme gerade von der Arbeit.“ Die beiden Männer werden zur Wache gefahren. Der Besitzer des Päckchens muss sich auf eine Anzeige wegen Drogenhandels einstellen.

51,4 Gramm zeigt die Waage am Ende des Abends an. „Ein guter Fang“, meint Nägele. Es ist 22 Uhr, aber an Feierabend noch nicht zu denken: Der Einsatzbericht muss geschrieben werden. Alles soll schließlich seine Ordnung haben. Schon bald steht die nächste Razzia an.