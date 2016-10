Symbolbild. (fr)

Die Zeugen hatten in der Waller Heerstraße und am Waller Bahnhof Schüsse gehört. Die alarmierte Polizei fand an der Haltestelle "Waller Bahnhof" Patronenhülsen und stellte ein Fahrzeug mit einem Einschussloch sicher. Verletzt wurde nach aktuellen Stand der Ermittlungen niemand, wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden fünf Männer im Alter von 20 bis 27 Jahren festgenommen. Bei ihnen wurde eine Schusswaffe gefunden. In der Nähe stellten die Beamten zudem ein weiteres Fahrzeug sicher. Die Waffe und das Auto wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Warum geschossen wurde, ist derzeit noch unklar. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, zunächst würden die Ergebnisse der Spurensicherung ausgewertet, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen, die Hinweise über die Tat haben, die diese gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter 362 – 3888 zu wenden.