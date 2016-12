Staatsrat Thomas Ehmke (Christina Kuhaupt)

Vor dem Verwaltungsgericht gibt es offenbar häufig Streit um dienstliche Beurteilungen bei der Polizei. Das ist am Dienstag in der Fragestunde der Stadtbürgerschaft deutlich geworden. Die Linken hatten sich beim Innenressort erkundigt, wie viele Widersprüche und Klagen zu solchen Beurteilungen anhängig sind, die bei Beförderungen eine Rolle spielen. Während Staatsrat Thomas Ehmke zu den Widersprüchen, die behördenintern bearbeitet werden, aufgrund fehlender Statistiken keine Angaben machen konnte, gab es bei den Klagen zumindest für das laufende Geschäftsjahr des Verwaltungsgerichts konkrete Zahlen. Demnach musste das Gericht 2016 über 23 Klagen und Eilanträge befinden. Das sind 60 Prozent aller Verfahren, die in Bremen von Angehörigen des öffentlichen Dienstes gegen ihren Arbeitgeber angestrengt wurden.

Warum diese Häufung gerade bei der Polizei? Darauf konnte sich Ehmke auf Nachfrage von Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt keinen rechten Reim machen. CDU-Innenpolitiker Wilhelm Hinners nutzte die Gelegenheit, um sich bei Ehmke zu erkundigen, wie es mit der Angleichung von Stellenbewertungen und tatsächlicher Bezahlung bei der Polizei steht. Hintergrund: Viele Polizeibeamte versehen ihren Dienst auf Planstellen, die eigentlich eine höhere Besoldungsstufe vorsehen als das, was den Stelleninhabern gezahlt wird. Die CDU fordert schon länger, dass diese Gehaltslücke geschlossen wird. Ehmke wollte allerdings keine Prognose abgeben, wann dies geschehen könne. Angesichts des finanziellen Volumens sei dies sicherlich „keine Aufgabe, die innerhalb eines Haushaltsjahres erledigt werden kann“, so Ehmke.

Sanierungsstau

Bremen hat nicht genug Geld, um seine Straßen, Brücken und Radwege in einem guten Zustand zu erhalten. Was Verkehrsteilnehmer ohnehin jeden Tag merken, lässt sich auch an Zahlen belegen, mit denen Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Rainer W. Buchholz beantwortete. Der Liberale hatte wissen wollen, welches finanzielle Volumen der Sanierungsstau im öffentlichen Verkehrsnetz hat. „Es sind rund 135 Millionen Euro. Eine besondere Häufung in einzelnen Stadtteilen bei Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen gibt es nicht“, ergänzte Lohse. Bei den Brücken seien allerdings Schwerpunkte in den Bereichen Mitte, Horn-Lehe und Obervieland erkennbar. Lohse nahm für den Senat in Anspruch, die Mittel für die kommunale Straßeninfrastruktur und die Sanierung von Brücken zuletzt aufgestockt zu haben.

Schulversorgung

In den Stadtteilen Gröpelingen und Blumenthal wird die Bildungsbehörde Extra-Anstrengungen unternehmen müssen, um alle Erstklässler im Schuljahr 2017/18 unterbringen zu können. Das machte Bildungsstaatsrat Frank Pietrzok in der Fragestunde deutlich. Die Linken hatten das Thema aufgegriffen. Für Gröpelingen sei mit 408 Kindern zu rechnen, in Blumenthal mit 322. In Gröpelingen sollen fünf und in Blumenthal drei Klassenzüge mehr eingerichtet werden, als an Grundkapazität an den Schulen in den Planbezirken bisher zur Verfügung stehen, so Pietrzok. In Blumenthal plane die Behörde, einen zusätzlichen Klassenverband an der Schule am Pürschweg und zwei an der Schule Rönnebeck einzurichten. In Gröpelingen läuft es sogar auf fünf zusätzliche Klassen hinaus. Im vorhandenen Gebäudebestand werden sie nicht unterzubringen sein, weshalb die Suche nach Alternativen auf Hochtouren läuft.