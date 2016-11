Bei der Verlängerung der Dienstzeit arbeiten viele Polizisten zu unterschiedlichen Bedingungen. Während einige noch uneingeschränkt im Einsatz sind, können anderen nur noch Akten in der Sachbearbeitung verwalten. (dpa)

Einer der Betroffenen hat sich darüber jetzt bei Polizeiführung und Finanzressort beschwert. Die Ungleichheit sollte beseitigt werden, fordert er. Ohne Erfolg. Alles sei rechtens, heißt es in einer Antwort. Er könne ja jederzeit gehen, in einer ­anderen.

Im Juni 2013 hätte sich der Polizeibeamte Ralf R. in den Ruhestand verabschieden können. Er hat dann aber seine Lebensarbeitszeit freiwillig zweimal um insgesamt fünf Jahre bis Juni 2018 verlängert. Kein unübliches Verfahren in Bremen, sondern vor dem Hintergrund der anhaltenden Personalmisere bei der Polizei derzeit gängige Praxis. 55 solcher Verlängerungen gibt es momentan.

Auch Ralf R. ist diesen Weg gegangen. Freiwillig und zunächst zur beidseitigen Zufriedenheit. Doch damit ist es für ihn vorbei. Weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben, wie er sagt. Er selbst arbeitet weiterhin Vollzeit und erhält dafür das gleiche Geld wie vor der Verlängerung. Es gebe inzwischen aber auch pensionierte Kollegen, die Dienstvereinbarungen im Rahmen von Werkverträgen abgeschlossen hätten und damit finanziell besser gestellt seien als er. Diese Kollegen würden nur bis zu 50 Stunden monatlich arbeiten, damit aber ein höheres oder annähernd gleiches Netto-Gehalt erzielen, wie er mit etwa 160 Stunden im Monat.

Belastung sei unterschiedlich hoch

Hinzu käme, dass auch die Belastung unterschiedlich sei. Er als Vollzeitbeamter arbeite weiterhin uneingeschränkt als Ermittlungsperson und könne damit täglich vor weitreichenden Entscheidungen stehen. Anders die Kollegen mit Werkvertrag. Sie müssten Uniform und Dienstwaffe abgeben, könnten eigentlich nur noch Akten in der Sachbearbeitung verwalten. Das Fazit von Ralf R.: „Ich arbeite länger, habe mehr Verantwortung und werde dafür schlechter bezahlt.“

Es gebe zivilrechtliche Vereinbarungen mit Pensionären, bestätigt Bremens Polizeipräsident Lutz Müller die Werkverträge. Doch dieses Modell sei keine Alternative zur Verlängerung der Arbeitszeit. Ganze sieben Werkverträge gebe es. „Das sind absolute Ausnahmen und grundsätzlich auf ein halbes Jahr beschränkt.“ Dieses Modell sei allein der derzeitigen erheblichen Personalunterdeckung geschuldet, betont Müller. Damit werde lediglich auf akute und gravierende Engpässe und Spitzen in bestimmten Bereichen reagiert. Schon in den nächsten beiden Jahren werde sich die Situation wieder deutlich ­entspannen.

Dass im Einzelfall das Gesamteinkommen, also Pension plus Vergütungsanspruch, auf Basis der zivilrechtlichen Vereinbarung höher ausfällt als die Besoldung des Beamten mit verlängerter Lebensarbeitszeit, hält Müller aufgrund der Ausnahmesituation für unbedenklich. Zumal es eine Grenze beim Zuverdienst gebe. Sobald diese überschritten wird, gebe es Abzüge von der Pension.

"Es bleibt Ihnen unbenommen zu gehen"

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, steht der Verlängerung der Dienstzeit prinzipiell skeptisch gegenüber. „Als Gewerkschaft haben wir schon eine klare Vorstellung zur Altersgrenze.“ Wenn Kollegen allerdings freiwillig verlängerten, sei dies allein ihre Entscheidung. Die Diskrepanz bei der Bezahlung der unterschiedlichen Modelle ist für Kopelke kein Thema. Allein auf die Arbeitsstunden bezogen, stehe der Kollege mit Werkvertrag zwar tatsächlich besser da. Er müsse sich aber auch selbst versichern, während derjenige, der seine Lebensarbeitszeit freiwillig verlängert hat, weiterhin von der freien Heilfürsorge profitiere. „Das relativiert das Ganze. Wenn man das genau nachrechnet, stehen am Ende beide finanziell ungefähr gleich da.“

Was den GdP-Chef dagegen stört, ist, dass bei der Polizei in Bremen überhaupt Werkverträge abgeschlossen werden. „Wir lehnen diese kurzzeitigen Arbeitsverträge grundsätzlich ab.“ Dass es auch anders geht, würden andere Bundesländern zeigen. Dort bekämen Kollegen, die ihre Arbeitszeit freiwillig verlängern, beispielsweise einen Bonus auf ihr Gehalt. „Da werden zehn Prozent draufgelegt, um die Leute zu halten. In Bremen gibt es es solche Anreize nicht.

Gleichwohl wird die freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit in Bremen wertgeschätzt, sagt Polizeipräsident Lutz Müller. „Wir bewerten das positiv.“ Was im Falle von Ralf R. aber wohl nicht mehr uneingeschränkt gilt. Ihm wurde aus der Direktion Finanzen/Personal der Polizei mitgeteilt, dass seine Forderungen aufgrund der aktuellen Rechtslage nicht erfüllt werden könnten. Aber da er sein 63. Lebensjahr ja bereits erreicht habe, bliebe es ihm unbenommen, seine „freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit sofort zu beenden und in den Ruhestand einzutreten“.