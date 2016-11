Die Preisträger für das beste Musikvideo werden gesucht. (Ulf Nawrot)

Was genau die Suche nach der "Goldenen Wurst" ausmacht, erklärt dieses Video sehr anschaulich:

Los geht es um 20 Uhr im Modernes.

Diese Videos sind nominiert:

Aimless / Ben Flower von Georg Lucas Müller & Saskia van der Meer

Einzelhaft / Cholerika von Dominic Stermann

Mehr Zeit / Wurst&Feinkost von Gabriel Wunderlich

Again / GreenCity von Patrick Schulze & Fabian Fornalski

Studentenmädchen / Ibrahim Lässing von Hannes Rademacher & Christoph Dohne

Seelenfresser / Taina von Daniel Steffen

Galaxie / U3000 von Hendrik Paro

Ghetto / Jean Luke von Jean Luke

Offer / Rhonda von Joachim Zunke

Alles Tutti / Belted Brothers von Lars Heinemann

Small Voices / We Had To Leave von Lennart Bendixen

Vultures / Monolith von Ivan Marinsky & Stevie Schulze

Ertrinken / Fokkegarten von Peter Fülling