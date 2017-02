Hoch die Silberhumpen: Vorsteher Friedrich Lürßen (links) stößt mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt an. (Frank Thomas Koch)

Schließlich wird es einem nur einmal im Leben zuteil, das älteste Brudermahl der Welt organisieren zu dürfen. Kurz bevor sich die Gäste im Rathaus einfinden, sind die drei kaufmännischen Schaffer Andreas Jacobs (1. Schaffer), André Wedemeyer (2. Schaffer) und Berend J. Erling (3.Schaffer) längst vor Ort. Ein Jahr lang sind sie damit beschäftigt gewesen, ihre Rede vorzubereiten oder sich um den Ehrengast Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt zu bemühen. Kurz bevor der eng getaktete Ablaufplan beginnt, haben sie Zeit, schon einmal die mit Silberhumpen und Kandelabern eingedeckte Tafel zu mustern. Danach wird die Obere Rathaushalle für einige Zeit geschlossen, damit Polizeibeamte und Sprengstoffhunde sie absuchen können.

Mehr zum Thema Dobrindt kündigt Millionenspritze für Unternehmen an Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat bei der Schaffermahlzeit in Bremen Unterstützung für Bremer ... mehr »

Im Anschluss geht es für die Schaffer und ihre Frauen zur sogenannten Kücheninspektion. Ihr Fazit zum Braunkohl: Er schmeckt! In diesem Jahr kümmert sich erstmals ein Team von Grashoff um die insgesamt fünf Gänge, die aus traditioneller bremischer Seemannskost wie Hühnersuppe, Stockfisch, Braunkohl, Kalbsbraten und Rigaer Butt bestehen. Hat es in der Vergangenheit immer wieder Vegetarier oder Extrawünsche gegeben, bevorzugen dieses Mal alle Gäste die Gänge so, wie es der Menüplan vorgibt, sagte Koch Thomas Pache. „Und für den Notfall haben wir ein süß-scharfes Curry vorbereitet.“ Damit das Essen warm und möglichst gleichzeitig an den langen Tafeln serviert wird, sind zeitweise bis zu zwölf Mitarbeiter gleichzeitig in der Küche beschäftigt.

100 Kapitäne, 100 Schaffer und 100 Gäste aus dem In- und Ausland versammeln sich seit Jahrhunderten am zweiten Freitag im Februar zu dem Brudermahl, um Spenden für die Stiftung Haus Seefahrt zu sammeln. Sie ist eines der ältesten Sozialwerke der Welt. Durch die Gelder werden Seeleute, ihre Hinterbliebenen und Studenten unterstützt. Wie viel bei der Schaffermahlzeit zusammenkommt, gehört zu den am besten gehüteten Geheimnissen der Stadt.

Schmeckeprobe mit Koch Thomas Pache. Grashoff übernahm erstmals das Catering. (Frank Thomas Koch)

Empfang in der Handelskammer

Bevor es über den Marktplatz zum Cap­stan Shanty-Chor und ins Rathaus geht, ist der inoffizielle Auftakt der Schaffermahlzeit stets ein Empfang in der Handelskammer. Präses Harald Emigholz und Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger begrüßen die Schaffer und ihre Gäste im Festsaal des Schütting. Eine halbe Stunde haben die Teilnehmer Zeit, sich kennenzulernen oder wieder zu treffen. Dann ergreift Präses Emigholz das Wort.

Für die auswärtigen Gäste spult er einen „Werbeblock“ ab, wie er es selbst nennt. Über das kleinste Bundesland kursierten einige negative Klischees, doch in Wahrheit müssten sich Bremen und Bremerhaven „im Wettbewerb der Regionen in Deutschland oder Europa wahrlich nicht verstecken“. So sei die Zahl der sozialversicherungspflichten Arbeitsplätze in der Metropolregion Nordwest zwischen 2006 und 2016 um 24 Prozent gestiegen – im Bund nur um 19,4 Prozent.

Der Shanty- Chor sorgte beim eisigen Gang über den Marktplatz für Unterhaltung. (Frank Thomas Koch)

An den Ehrengast Alexander Dobrindt gewandt, sagt er, die Erwartungen der Bremer Wirtschaft an die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik seien groß. Als wichtige Aufgabenfelder bezeichnet Emigholz „den Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Verbesserung der see- und landwärtigen Verkehrsanbindung unserer Häfen und die Dauer der Planungen für Infrastrukturprojekte aller Art“.

Erstmals ist eine Frau Kapitänsschaffer

Im Rathaus wird Dobrindt von Bremens Bürgermeister Carsten Sieling begrüßt. Der Bundesminister trägt sich anschließend in das Goldene Buch der Stadt ein. „Ich habe der Stadt alles Gute und Gottes Segen gewünscht“, sagt er. „Bremen war in der Vergangenheit immer sehr bedeutend für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und ich hoffe sehr, dass das auch in Zukunft so bleibt“, so der CSU-Politiker.

Dass nun auch ausgewählte Frauen an der Schaffermahlzeit teilnehmen dürfen, ist nichts Neues – trotzdem gibt es eine Premiere. Kapitänin Barbara Massing hat als erste Frau das Anrecht darauf, eine der sechs Kapitänsschaffer zu sein. Dass das etwas ganz Besonderes ist, sieht die 56-Jährige selbst nicht so. „Es geht bei uns schließlich nach Anciennität“, sagt sie. Das beschreibt die Rangfolge nach Dienstjahren. Massing ist 35 Jahre zur See gefahren. Neben ihr sitzen noch vier weitere Frauen an den Tafeln – unter anderem Katja Windt, Präsidentin der Jacobs University, und Margret Suckale, Vorstandsmitglied bei BASF. Die Ehefrauen der Schaffer und Kapitäne können wie in den Vorjahren das Programm über einen Monitor im Kaminsaal verfolgen.

Die Ehefrauen verfolgen die Schaffermahlzeit über einen Monitor vom Kaminzimmer aus. (Frank Thomas Koch)

Die nächsten fünf Stunden des Tages sind komplett durchgeplant – sogar das „Hepp, hepp, hepp – hurra!“, das Schaffer und Gäste nach jeder großen Rede rufen.