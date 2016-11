Der Fahrgastverband Pro Bahn gibt Anregungen zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit. (Frank Thomas Koch)

Wer morgens um 6 Uhr einen der ersten Flieger etwa nach Stuttgart, München oder Antalya erreichen möchte, sollte bei der Fahrt zum Flughafen nicht unbedingt auf die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) setzen, sagt Jürgen Klimpel, Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn in Bremen. Die Nachtlinie N1, die um 3:49 Uhr an der Domsheide startet, fahre jedenfalls nur bis zum BSAG-Zentrum am Flughafendamm und werde dort abgestellt. „Die letzten beiden Haltestellen bis zum Flughafen muss man deshalb zu Fuß gehen – mit Gepäck“, kritisiert Klimpel.

Solche Szenen, betont der Bremer, spielten sich immer wieder ab. Mehrere Fahrgäste, die mit Rollkoffern und anderem Gepäck den beschwerlichen Fußmarsch antreten mussten, hätten sich daraufhin an ihn gewandt. Klimpels Anregung zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit, die er auch der BSAG übermittelt hat: Wenn Passagiere der N1 auf deren letzter Nachttour offensichtlich zum Flughafen möchten, sollte das Fahrzeug ausnahmsweise die kurze Strecke bis zum Airport weiterfahren und erst auf dem Rückweg im Depot abgestellt werden. „Das macht drei Minuten zusätzlich für eine Strecke aus“, hat Klimpel ausgerechnet.

Abflug um 6 Uhr morgens, einchecken entsprechend früher – das macht die Anreise per ÖPNV tatsächlich womöglich schwierig, räumt BSAG-Sprecher Andreas Holling ein. Die Linie 6, die regulär zum Airport pendelt, verlässt als Nachtlinie N6 um 0:30 Uhr das letzte Mal den Hauptbahnhof und startet als Linie 6 am nächsten Morgen um 4:30 Uhr erstmals wieder am Bahnhof. „Dann ist sie etwa um 4:50 Uhr am Flughafen.“ Je nachdem, wie die Zeiten für das Einchecken getaktet sind, könnte das also knapp werden.

Bessere Abstimmung nicht umsetzbar

Die von Klimpel erwähnte N1 aber, erklärt Holling, ist die reguläre Nachtlinie zwischen Huchting und Mahndorf, steuert den Flughafen also fahrplanmäßig überhaupt nicht an. Vielmehr rolle die Linie auf ihrer letzten Tour in der Nacht von der Domsheide ins Depot. Das sei auf die Arbeitszeiten der Fahrer abgestimmt, eine zusätzliche Schleife zum Airport daher nicht möglich.

Auch ein anderes Anliegen von Jürgen Klimpel, eine bessere Abstimmung zwischen Deutscher Bahn und BSAG, lasse sich nicht umsetzen, bedauert Holling. Klimpels Vorschlag: Zumindest wenn der letzte ICE aus Richtung München nachts den Bremer Hauptbahnhof erreicht, sollten die Nachtlinien der BSAG, die um Mitternacht vom Bahnhof losfahren, bei Bedarf auf Zugreisende warten.

Derzeit, sagt Klimpel, erreiche der ICE aus Richtung Süden um 23:57 Uhr fahrplanmäßig die Hansestadt. Nach der Fahrplanumstellung im Dezember liege die Ankunftszeit bei 23:56 Uhr. „Das ist immerhin eine Minute mehr.“ Dennoch sei es kaum möglich, innerhalb von vier Minuten vom Gleis 3 aus durch die Bahnhofshalle und über den Vorplatz bis zu den BSAG-Haltestellen zu marschieren.

Pro Bahn will vermitteln

Und wenn der Fernzug um eine oder zwei Minuten verspätet sei, seien die Nachtlinien des ÖPNV garantiert nicht mehr zu erreichen. Der Fahrgastverband Pro Bahn versuche deshalb seit Jahren, Vertreter der Deutschen Bahn und der BSAG an einen Tisch zu bekommen.

„Es müsste doch möglich sein, die Nachtlinien der BSAG wenigstens ein, zwei Minuten lang warten zu lassen, um den Anschluss bei einer geringen Verspätung des ICE sicherzustellen“, sagt Klimpel. Reisende, die nicht mit dem Taxi, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause möchten, müssten andernfalls eine halbe Stunde vor dem Bahnhof warten: Dort fahren die Nachtlinien nach Klimpels Worten erst wieder um 0:30 Uhr ab.

Andreas Holling kennt das Problem, hat aber keine Lösung. Zum einen lasse sich nicht ermitteln, ob überhaupt ICE-Passagiere an Bord seien, die in Bremen BSAG-Linien nutzen wollen. „Deshalb würden wir womöglich alle Nachtlinien aufhalten, obwohl das überhaupt nicht nötig ist.“ Darüber hinaus müsste die BSAG im Grunde nicht nur wissen, ob überhaupt Fahrgäste in Bremen auf den ÖPNV umsteigen wollen, sondern auch, welche Strecke für sie die richtige ist. Denn schließlich fahren sämtliche Nachtlinien der BSAG um Mitternacht am Bahnhof ab.

Wenn aber überhaupt nur ein Bus in Frage käme, mache es wenig Sinn, alle anderen ebenfalls warten zu lassen. „Das können wir unseren Kunden gegenüber nicht rechtfertigen, die schon in den Nachtlinien sitzen und von den Verzögerungen betroffen wären.“ Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den die Bahn-Mitarbeiter betreiben müssten, um die nötigen Informationen für die BSAG zusammenzutragen. „Deshalb ist das nicht praktikabel“, sagt Holling.