Erster Gottesdienst nach Sanierung Propsteikirche wieder nutzbar

André Fesser

Oh ja, sie war in die Jahre gekommen, die Propsteikirche St. Johann. Jetzt ist sie saniert und erstrahlt in neuem Glanz. Wer mochte, konnte sich davon beim ersten Gottesdienst nach Abschluss der Arbeiten am Sonnabendabend überzeugen.