Symbolfoto: Ein Saal im Bremer Landgericht. (Frank Thomas Koch)

Der Mann hat am Abend des 17. Juni mit seinem Motorrad in Walle einen 75-Jährigen totgefahren, der in einem Baustellenbereich die Straße überqueren wollte.

Laut Anklageschrift fuhr der Motorradfahrer mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts. Er habe daher nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als der 75-Jährige bei Rot über die Ampel ging. Unmittelbar vor dem tödlichen Unfall sei der Angeklagte bereits durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten aufgefallen. Er habe mehrfach Autos falsch überholt. In einem Fall sei es dabei zur Beschädigung des Pkw gekommen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 24-Jährige sich nach diesem Unfall der Feststellung seiner Identität durch Fahrerflucht entziehen wollte. Wenig später kam es dann zu der Kollision mit dem Rentner, der frontal von dem Motorrad erfasst und durch die Luft geschleudert wurde. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Auch der Motorradfahrer verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Traurige Berühmtheit hatte der Angeklagte nach dem Unfall erlangt, weil er nächtliche Fahrten durch die Innenstadt mit einer Helmkamera gefilmt hatte, um die Videos anschließend unter dem Titel "Alpi fährt" auf seinem Youtube-Kanal einzustellen. Er soll diesen Kanal betrieben haben, um mit spektakulären Videos der gefilmter Fahrten Einnahmen zu erzielen.

Die Verhandlung findet in Saal 218 statt. Sie beginnt um 9 Uhr und ist öffentlich.