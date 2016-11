Am Dienstag beginnt um 9 Uhr am Landgericht der Prozess gegen einen 27-jährigen Bremer, dem versuchter Totschlag vorgeworfen wird. Er soll im Juni an der Kreuzung Julius-Brecht-Allee/Konrad-Adenauer-Allee einen 13-jährigen Radfahrer angefahren und dann Fahrerflucht begangen haben.

Für besonderes Aufsehen sorgte der Fall, weil Zeugen den Fahrer dabei beobachteten, wie er aus seinem Wagen stieg, zu dem Jungen ging, sich dann aber nicht weiter um den Schwerletzten kümmerte, sondern davonfuhr. Auch der Unfallhergang war außergewöhnlich.

Der Angeklagte soll die vor der Ampel stehenden Fahrzeuge auf der Linksabbiegerspur überholt haben und bei Rot über die Kreuzung gefahren sein. Dabei erfasste er den querenden 13-jährigen Schüler und schleuderte ihn 15 Meter weit durch die Luft. Der verletzte Junge schwebte in Lebensgefahr und wurde im Krankenhaus Bremen-Mitte umgehend notoperiert.