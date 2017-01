Silvestermüll auf der Hohentorsheerstraße in der Bremer Neustadt. (Frank Thomas Koch)

Es gibt keine Sonderschichten, um den Müll dort zu entsorgen, sagten die Sprecher der zuständigen Unternehmen Entsorgung Nord (Eno) und Umweltbetrieb Bremen (UBB).

„Es dauert seine Zeit, es wird auch in zwei Wochen noch nicht überall sauber sein“, sagte Eno-Sprecher Michael Drost. In welchen zeitlichen Abständen die Eno in der Neustadt, in Gröpelingen oder in Schwachhausen Straßen und Radwege sauber macht, hat das Unternehmen mit der Stadt vereinbart. Die Innenstadt etwa wird täglich gereinigt, andere Teile Bremens nur alle paar Wochen. Und dieser Plan gilt weiter – auch wenn der Silvestermüll viele stört. Zwölf Teams mit je fünf Mitarbeitern putzen Straßen und Gehwege, reinigen mehr als 1000 Kilometer Straße und über 650 Kilometer Radwege.

In Bremen-Nord übernimmt das der UBB, und auch der folgt seinem normalen Putzplan. „Bis die Straßenreinigung jede Nebenstraße gereinigt hat, wird es noch dauern. Große Silvestermüllansammlungen werden natürlich so schnell wie möglich gereinigt“, sagte Sprecherin Antje von Horn. Das gelte auch für die Parks und Grünflächen, für die UBB in ganz Bremen zuständig ist. Für den Müll auf den Fußwegen sind übrigens die Anwohner verantwortlich: Jeder muss vor seiner Haustür sauber machen, außer die Aufgabe wurde an ein Unternehmen abgegeben. Wie vermüllt ein Stadtteil ist, liegt also auch an den Bremern selbst.