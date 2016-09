Der Angeklagte, hier mit seinem Anwalt, hat seine Ex-Frau niedergestochen. Sie starb drei Wochen später im Krankenhaus. (dpa)

Der Mann hat seine Frau umgebracht, so viel steht fest. In ihrer Wohnung in Bremerhaven, am 13. März, um kurz vor sechs Uhr morgens. Zwei Messerstiche in die Brust, von denen einer die Lunge traf. Er wollte sie töten, sagt die Staatsanwaltschaft, die den Mann wegen Totschlags angeklagt hat. Doch all dies kam am Donnerstag beim Prozessauftakt im Landgericht nicht zur Sprache. Stattdessen gewährte der Täter Einblicke in die Lebens- und Gedankenwelt eines Mannes, der vor 19 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist.

Die Kurzfassung seines Lebens aus dem Munde des Angeklagten: 1972 in einem Dorf in der türkischen Provinz Konya geboren. Als er drei Jahre alt war, starb sein Vater, seine Mutter verlor er mit 13. Danach lebte er bei einem Onkel. Nicht weil der familiäre Gefühle für ihn hegte, betonte der Angeklagte. „Ich habe ihm gedient. Ich war ihm von Nutzen.“ Zur Schule gegangen sei er ganze drei Jahre.

Zum frühen Tod seines Vaters hakte die Richterin nach. Die Schwester seines Vaters habe „ehrlose Dinge“ getan, erklärte der 44-Jährige und bezeichnete die Frau als Hure. Sie habe freizügig gelebt, sei von einer Stadt in die andere gezogen und habe sich mit Männern eingelassen. Deshalb habe sein Vater sie töten wollen, sei dabei aber selbst umgebracht worden. Der Frage, wie er das Verhalten seines Vaters beurteile, wich der Angeklagte zunächst aus. Wisse er nicht. Vor 50 Jahren seien die Menschen in der Türkei eben so gewesen.

„Würde sie mit Benzin übergießen“

Das beharrliche Nachfragen der Richterin und einer medizinischen Sachverständigen förderte dann aber noch ganz andere Ansichten zutage. Der 44-Jährige macht seine Tante nicht nur für den frühen Tod des Vaters verantwortlich, sondern auch für den Verlauf seines eigenes Lebens. Er würde diese Frau nicht als Mensch wahrnehmen. „Sie ist es nicht würdig“, ereiferte er sich. „Wenn ich ihr heute begegnen würde, würde ich sie mit Benzin übergießen und anzünden.“

Seine eigene Frau, die damals bereits in Deutschland lebte, habe er auf „traditionelle Art“ kennengelernt. Soll heißen: Die Ehe wurde von seinen Verwandten und der Familie der Frau arrangiert. Geheiratet wurde in der Türkei, ab 1997 lebte das Paar dann gemeinsam in Deutschland.

Sein weiteres Leben schilderte der Angeklagte als endlose Kette von Misserfolgen. Mehr oder weniger legale Jobs, gescheiterte Versuche, sich als Imbissbetreiber oder Kneipenbesitzer selbstständig zu machen, Verschuldung, Drogen- und Alkoholsucht, schließlich eine Gefängnisstrafe wegen Menschenschmuggels.

Angehörige reagieren mit Kopfschütteln

Seine Frau habe ihm dennoch immer wieder verziehen und ihn unterstützt. So versuchte der Angeklagte, trotz allem ein Bild einer halbwegs intakten Familie zu vermitteln, zu der auch zwei gemeinsame Töchter gehörten. Streitigkeiten habe es gegeben, räumte er ein. Und ja, die Verwandten seiner Frau hätten ihn nicht gemocht. Aber wegen der Kinder und um die Familie zu bewahren, habe man sich arrangiert. Und mit seiner Frau und seinen Kindern sei er gut zurechtgekommen.

Seine Tochter und die Geschwister seiner Frau, die als Nebenkläger im Gerichtssaal saßen, quittierten diese Schilderungen mit fassungslosem Kopfschütteln. Fast alles, was der Mann ausgesagt hatte, sei gelogen, sagte eine der Schwestern der Getöteten nach der Verhandlung. Er habe sich nie um seine Familie gekümmert.

Auseinandersetzungen wegen Vollmacht

Tatsächlich wurde die Ehe des Paares geschieden. Auf sein Drängen hin, wie er sagt. Als er im Januar dieses Jahres aus dem Gefängnis entlassen wurde, habe er jedoch keine Wohnung gefunden und sei wieder bei seiner Frau eingezogen. Er habe sie sogar gebeten, ihn wieder zu heiraten – um zu verhindern, dass man ihn in die Türkei abschiebt, wie er freimütig einräumte.

Seine Frau habe dies nicht gewollt, ein Anwalt aber versichert, dass er wegen der Kinder ohnehin nicht abgeschoben würde. Trotzdem habe er überlegt, eine Frau aus einem anderen EU-Land zu heiraten. „Für alle Fälle, um sicherzugehen.“

Doch dafür benötigte er eine Vollmacht seiner Frau, damit die in Deutschland vollzogene Scheidung auch in der Türkei anerkannt wird. Wegen dieser Vollmacht habe es dann erneut Auseinandersetzungen mit seiner Frau gegeben.

„Sie darf nicht recht haben“

Ob hier eventuell ein Motiv für den tödlichen Streit am 13. März zu finden ist, wird erst am nächsten Prozesstag, dem 11. Oktober, zur Sprache kommen. Am zweiten Verhandlungstag soll die Tat selbst im Mittelpunkt stehen. Auch hierzu will sich der Angeklagte äußern.

Am Donnerstag befasste sich das Gericht zunächst noch intensiver mit der Glaubens- und Gefühlswelt des Angeklagten. Rachefantasien gegen Menschen aus seiner Kindheit, aus seiner Sicht die Schuldigen für seine heutige Situation, kamen dabei ebenso zur Sprache wie sein Jähzorn. Bei einem Streit, selbst wegen Kleinigkeiten, könne er sich nicht beherrschen, sagte der Angeklagte. „Dann muss ich etwas kaputt machen.“ Wobei sich die Gewalt nie gegen Frau oder Kinder gerichtet habe, betonte er. Er habe in solchen Fällen die Tür eingetreten oder das Telefon zerstört.

Durch Fragen der Sachverständigen wurde außerdem deutlich, wie sehr sein Rollendenken über Mann und Frau sein Verhalten beeinflusste. Mehrfach hatte der Angeklagte gesagt, dass die Vorwürfe, die ihm seine Frau gemacht hatte, berechtigt waren. Nur zugegeben habe er das ihr gegenüber nie. Scham habe dabei eine Rolle gespielt und seine Rolle als Mann und Familienoberhaupt. Er habe sich nicht klein und niedrig fühlen wollte gegenüber seiner Frau. „Mann und Frau sind unterschiedlich. Sie darf nicht recht haben. Sie ist ja eine Frau.“