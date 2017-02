Der Täter wollte sich der Polizei zufolge mit einer Betrugsmasche den Kaufpreis hochpreisiger Bahnfahrkarten erstatten lassen. (FR)

Gegen 14 Uhr war eine 73 Jahre alte Frau mit ihren Einkaufstrolley in der Emslandstraße unterwegs, als sich ein Radfahrer von hinten näherte und den Trolley schnappte. Einsatzkräfte der Polizei fanden den Trolley später in einem Graben und händigten ihn der 73-Jährigen wieder aus. Es fehlte nichts.

Etwa eine Stunde später entriss ein Mann auf einem Fahrrad einer 74 Jahre alten Spaziergängerin in der Westerstraße die Sporttasche und flüchtete in die Heinrich-Bierbaum-Straße. Die Seniorin versuchte noch vergeblich, die Tasche festzuhalten und verletzte sich hierbei an der Hand. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Täter wird jeweils als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben

Um 15.50 Uhr näherte sich im Rembertiring ein Radfahrer einer 66 Jahre alten Frau, die in Begleitung ihres Enkels war. Auch hier wurde im Vorbeifahren der Seniorin die Handtasche entrissen. Der Räuber flüchtete durch die Straße Fedelhören in Richtung Wallanlagen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Täter in allen drei Fällen als circa 20 bis 30 Jahre alt und bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Strickmütze beziehungsweise Strickkapuze beschrieben. Die Polizei prüft die Zusammenhänge und bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 / 362-3888.

Ratschläge der Polizei

Die Polizei rät, immer zu prüfen, ob eine Handtasche mitgenommen werden muss. Eine Handtasche sollte möglichst eingeklemmt unter einem Arm mitgeführt werden. Und das auf der der Fahrbahn abgewandten Seite. Handtaschen sollten zudem nie gut erreichbar sein und deshalb nicht in einen Einkaufswagen gelegt oder zum Beispiel in Gaststätten an eine Stuhllehne gehängt werden. Ausweispapiere, Bargeld, Kreditkarten und andere Wertsachen sollten auf die Innentaschen der Kleidung verteilt werden, rät die Polizei weiter. Brustbeute und Gürteltaschen seien eine Alternative. Widerstand sollte nur leisten, wer sich dem Täter gegenüber körperlich überlegen fühlt. Für weitere Tipps verweist die Polizei auf ihr Präventionszentrum am Wall 195.