Andreas Calic präsentiert die merkwürdigen Schlitze am Treppenabgang. (Eva-Maria Bast)

Sie sind ganz und gar unauffällig, und doch hatten sie früher eine wichtige Bedeutung: „Hier hat man Holzbretter hineingesteckt, wenn das Wasser so hoch kam, dass man die Stadt schützen musste“, erklärt Stadtführer Andreas Calic. So weit oben? Wenn man die Treppe erklommen hat, hat man die Weser bereits weit hinter sich oder vielleicht besser: tief unter sich gelassen.

„So weit oben“, bestätigt der Stadtführer, der sich bestens mit der Geschichte der Stadt auskennt und ständig unterwegs ist, um spannende Relikte aus der Vergangenheit zu suchen. Wie hoch das Wasser der Weser steigen konnte – nämlich fast 5,5 Meter, davon zeugen auch die Hochwassermarken weiter südöstlich am Ufer, und selbst im Schnoor sind sie zu finden. Daran wird deutlich: Das Wasser der Weser drang nicht nur bis zur obersten Treppenstufe, sondern erreichte sogar auch weiter entfernte Stadtgebiete.

„Das mit Abstand dramatischste Hochwasser suchte Bremen im Februar und März 1881 heim“, erzählt Andreas Calic. „Da war die ganze Stadt überflutet, und aus dieser Zeit stammen auch die Hochwassermarken im Schnoor. Das muss man sich mal vorstellen: Bis dorthin ist das Wasser geflossen.“ Durch starkes Tauwetter führte die Weser damals unvorstellbare Wassermassen. Am Pegel Intschede maß man einen Durchfluss von 4200 Kubikmetern pro Sekunde. „Das ist der höchste Weserdurchfluss, den man je erfasst hat. Der Wahrscheinlichkeit nach tritt dieser nur alle 600 Jahre auf “, sagt Andreas Calic.

Einst wurden hier Holzbretter befestigt. (Eva-Maria Bast)

Diesen Wassermassen konnten auch die Deiche nicht mehr standhalten: Am 19. Februar 1881 brach der linke Deich bei Thedinghausen, und die Ochtum-Deiche wurden zu großen Teilen überschwemmt. Stuhr, Huchting und das Niedervieland wurden vollkommen überflutet. Als am 13. März weitere Deichabschnitte am linken Weserufer nachgaben, floss noch mehr Wasser in die Stadt. In Bremen wurden die Deiche rechts der Weser überschwemmt. „Das Wasser floss in die Innenstadt und in den Bürgerpark“, sagt der Historiker und Kulturwissenschaftler Calic.

Das Ereignis traf die Stadt auch deshalb so hart, weil das jüngste Hochwasser vom Dezember 1880 noch nicht abgeflossen war. Auch bei dieser Flutkatastrophe, bei der bereits ein Deich gebrochen war, floss das Wasser bis in den heutigen Bürgerpark. Tauwetter nach langen, kalten Wintern, wenn sich viel Schnee und Eis angesammelt haben, stellt für Bremen eine Hochwassergefahr dar. Ist der Boden dann noch nicht weit genug aufgetaut, um das Wasser aufnehmen zu können, schwellen die Pegel der Flüsse an. Hinzu kommen die Sturmfluten der Nordsee, bei denen Orkanstürme Meerwasser in die Weser treiben, das nicht abfließen kann und aufgestaut wird. Erst trifft es Bremerhaven, etwa drei Stunden später kommt die Flutwelle dann meist auch in Bremen an.

Zu einer besonders schlimmen Sturmflut kam es am 13. März 1906. Damals staute sich die Weser auf 4,91 Meter über Normalnull auf. 40 Jahre später, als sich in den Trümmern der vom Krieg gebeutelten Stadt 1946 gerade wieder erstes Leben regte, suchte erneut eine Sturmflut die Stadt heim. Zwei Menschen starben. Und auch die große Sturmflut von Februar 1962 machte vor Bremens Toren nicht Halt. Nur wenige Stunden dauerte es, bis 50 Quadratkilometer überschwemmt waren, sieben Menschen kamen ums Leben.

Kein Wunder, dass die Menschen angesichts solcher Katastrophen immer wieder versuchten, sich vor Hochwasser zu schützen. Ab dem 13. oder 14. Jahrhundert wurden Siedlungen von Deichen umgeben, um die Bauten vor drohenden Hochwassern zu schützen, der erste bremische Deichverband gründete sich 1433. Und mancherorts schlug man eben auch tiefe Kerben in die Mauer, um sich mit Holzplatten gegen die Fluten zu schützen. Durchaus mit Erfolg, wie Andreas Calic weiß.