Ein Einkaufswagen half am Sonnabend, einen Raubüberfall in einem Baumarkt in der Neustadt zu verhindern. (dpa)

Gegen 18 Uhr betrat laut Polizeiangaben ein maskierter 21-Jähriger am Sonnabend einen Baumarkt in der Duckwitzstraße. Er ging auf die Servicekasse zu, zog ein Messer und verlangte von der Kassiererin die Herausgabe des Geldes. Diese Szene registrierte ein 56 Jahre alter Zeuge an der Nebenkasse. Beherzt nahm er seinen Einkaufswagen, schob diesen mehrfach gegen den Körper des Täters und mahnte diesen zu verschwinden.

Dieser Aufforderung folgte der Maskierte und verließ den Baumarkt. Ein Brüderpaar, 35 Jahre und 29 Jahre alt, wurde durch das Geschrei ebenfalls aufmerksam. Sie sahen den Räuber aus dem Laden rennen. Sofort nahmen die beiden Brüder die Verfolgung auf und informierten die Polizei. Nach kurzer Flucht verschwand der 21-Jährige in einem Haus in der Straße An der Wurth. Die alarmierten Einsatzkräfte bemerkten dort, wie der Räuber versuchte, aus einem Fenster des Hauses auf die Straße zu gelangen.

Als der Flüchtende die anwesenden Polizisten registrierte, verschwand er wieder im Haus. Bei dieser Aktion muss der Täter seine ausweglose Situation erkannt haben, trat vor die Haustür und stellte sich. Er wurde durch die anwesenden Polizisten festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (wk)