Der Plan sieht vor, auch den Verkaufsbereich moderner zu gestalten. (Christina Kuhaupt)

Der Bremer Ratskeller wird 2017/18 in zwei Etappen erweitert. Die Großmarkt GmbH, die den Traditionsbetrieb vor drei Jahren übernahm, reagiert damit auf steigende Nachfrage im Weinhandel, aber auch auf die immer größere Resonanz der touristischen Angebote der über 600 Jahre alten Institution, die in den Gewölben unter Rathaus und Liebfrauenkirchhof ansässig ist.

Der erste Expansionsschritt steht im Januar an. Mit seinen Verkaufsräumen ist der Ratskeller an der Nordecke des Neuen Rathauses untergebracht, wo sich früher öffentliche Toiletten befanden. „Der Laden ist in die Jahre gekommen“, sagt Großmarkt-Chef Uwe Kluge. Das Erscheinungsbild spreche vielleicht noch die älteren Semester an, nicht aber eine jüngere Kundschaft, die der Ratskeller an sich binden will. Geplant ist deshalb, die beengten Verkaufsräume zu erweitern und hochwertig auszustatten.

Die Senatsverwaltung überlässt dem Großmarkt zwei Räume, die im Erdgeschoss an das vorhandene Ladenlokal angrenzen. Der Entwurf des Bremer Architekten Martin Pampus sieht vor, auf der Erweiterungsfläche zusätzlichen Verkaufsraum und einen Bereich für Weinproben und andere verkaufsfördernde Veranstaltungen zu schaffen. Außerdem soll es zukünftig bei schönem Wetter vor den Stufen des Ratskellers auch eine Außenbewirtung geben.

Apropos Stufen: Der bisher alles andere als behindertengerechte Zugang zum Ladenlokal wird im Zuge der rund 500 000 Euro teuren Umgestaltung barrierefrei gestaltet. Ende Mai, so hofft Uwe Kluge, kann das Ratskeller-Lokal als moderne Vinothek wieder an den Start gehen.

Umbau des Kellers folgt 2018

Die wohl spannendere und aufwendigere Etappe soll 2018 folgen. Dann rückt der Keller in den Fokus. Für ihn gilt wie für das gesamte historische Rathaus die Verpflichtung aus dem Unesco-Welterbe-Status, der Öffentlichkeit Einblick zu gewähren. Das geschieht schon jetzt, sowohl die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) als auch der Ratskeller selbst bieten Führungen durch Teile der Gewölbe an, die sich auf mehreren Ebenen über 5000 Quadratmeter erstrecken und unter dem Liebfrauenkirchhof bis zum Wurst-Pavillon reichen.

Ratskellermeister Karl-Josef Krötz in seinem Gewölbekeller. Hier soll einiges anders und besser nutzbar werden. (Christina Kuhaupt)

Mit den Kellerführungen ist es allerdings so eine Sache. Die Wege sind zum Teil problematisch und führen durch die Küche der verpachteten Gastronomie. Außerdem fehlen Besuchertoiletten. Weitere Teile der Infrastruktur wie die Gläserspüle und der Lastenaufzug sind sanierungsbedürftig. In zwei Jahren sollen nicht nur diese Defizite in einem Aufwasch beseitigt werden. Vor allem ist geplant, einen ehemaligen Packraum zu entkernen und zu einem Gewölbesaal für Wein-Events umzugestalten. Parallel soll vom Frankenweinlager ein Durchbruch zum Fasskeller hergestellt werden, damit dieser unabhängig vom neuen Gewölbesaal erreichbar ist.

Das Konzept sieht vor, den gesamten für Führungen zugänglichen Kellertrakt mit einer aufwendigen Beleuchtung zu inszenieren. „Das wäre ein geeignetes Ambiente, um Fachthemen für ein weininteressiertes Publikum anzubieten“, findet Uwe Kluge. Einen Kostenrahmen für die Umgestaltung der Kellerräume gibt es noch nicht.

Projekt hat hohen Stellenwert für die Stadt

Für Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) hat das Projekt einen Stellenwert, der weit über betriebswirtschaftliche Belange hinausgeht. „Der Ratskeller ist als historisches Weinhandelshaus von europäischer Bedeutung und als Genussbotschafter ein touristisches Aushängeschild“, sagt Günthner.

Mit dem Ausbau der Vinothek im nächsten Halbjahr werde „ein erster Schritt getan, um dieses bremische Juwel noch mehr zum Glänzen zu bringen„. Für den Senator ist es “selbstverständlich, dass im Weltkulturerbe Rathaus ein solcher Umbau größte architektonische Sensibilität erfordert„. Er sei überzeugt, dass dies mit den Maßnahmen „hervorragend eingelöst wird“, so Günthner gegenüber dem WESER-KURIER.

Wie der Entwurf für die Vinothek stammt auch die Studie zum Kellerausbau aus dem Büro Schulze Pampus. Darin wird der Handlungsbedarf klar aufgezeigt. Zwar sei der Bremer Ratskeller „wichtigstes und bedeutendstes Handelshaus für deutschen Wein in Nordeuropa“, aber klar sei auch: Die Konkurrenz schläft nicht. Der Ratskeller stehe auf nationaler Ebene in Konkurrenz zu diversen Weingütern- und handelshäusern, die in den vergangenen Jahren ihre Marktposition durch eine verbesserte Produktpräsentation ausgebaut haben. Als Vorbild gelten unter anderem der Staatliche Hofkeller Würzburg und die ebenfalls dort ansässige Kellerei Juliusspital.