Die Täter schlugen am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr zu. Zunächst taten sie so, als wenn sie an der Kasse Waren bezahlen wollten, doch statt der Kassiererin das Geld auszuhändigen, schlug ihr der erste Täter mit der Faust ins Gesicht. Anschließend nahm sein Komplize die Frau in den Schwitzkasten, wie die Polizei mitteilte. Der Schläger griff in die geöffnete Ladenkasse, danach flüchteten beide mit ihrer Beute.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht mit folgender Personenbeschreibung nach den flüchtigen Tätern: Der erste Täter ist 16 bis 18 Jahre alt, hat einen dunklen Teint, trug eine grüne Jacke mit Kapuze, ein dunkles Shirt, eine hellgraue Jeans und eine auffällige Bauchtasche über der Brust. Der zweite Täter ist ebenfalls 16-18 Jahre alt, trug eine graue Kapuzenjacke, eine blaue Jogginghose mit jeweils drei gelben Streifen an der Seite sowie einem auffälligen weißen Wappen. Des Weiteren wird nach zwei Zeugen gesucht, die kurz vor den Tätern etwas kauften und diese noch gesehen haben müssten.

Hinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst mit der Rufnummer 362-3888. (wk)