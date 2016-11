Ingmar Vergau rät bei Mietbetrügereien zu schnellem Handeln. (Frank Thomas Koch)

Herr Vergau, da sitzt jemand in Ihrer Wohnung und zahlt keine Miete. Was tun?

Ingmar Vergau: Am besten nicht einen Tag warten, sondern sofort die Rechtsberatung aufsuchen.

Und was sagen die Experten dann? Sie sind ja selbst einer.

Die Rechtslage ist so, dass Sie als Vermieter abmahnen können, wenn die erste Miete nicht gekommen ist. Passiert so ein Verzug häufiger, können Sie mit einer Frist von drei Monaten ordnungsgemäß kündigen. Ist zwei Monate lang nicht gezahlt worden, darf fristlos gekündigt werden.

Was hilft das, wenn dagegen Einspruch eingelegt wird und die Sache vors Gericht geht? Das kann erfahrungsgemäß dauern, und der Schaden wird mit jedem Monat größer.

Die Situation vor den Gerichten hat sich erheblich verbessert. Das Klageverfahren ist verschlankt worden, und die Richter sind bei dem Problem mittlerweile stärker sensibilisiert.

Was hat sich im Kampf gegen Mietnomaden durch die Mietrechtsreform aus dem Jahr 2013 verändert?

Es kann schneller und kostengünstiger geräumt werden. In welcher Abfolge hatte ich Ihnen schon erklärt. Es kommen aber noch zwei Regelungen hinzu. Das Gericht kann eine Sicherheitsanordnung erlassen. Eine Bedingung dafür ist, dass der Vermieter nachweisen muss, dass er bei einem Ausfall der Mietzahlung in seiner finanziellen Existenz bedroht ist. Der Mieter muss dann Geld hinterlegen und dies bei Gericht nachweisen. Tut er es nicht, muss der Vermieter nicht mehr das Klageverfahren abwarten, sondern kann eine einstweilige Verfügung beantragen, um den Mieter aus der Wohnung zu räumen.

Und die zweite Regelung?

Das ist das sogenannte Berliner Modell. Es bedeutet, dass der Mieter bei einer Räumung aus der Wohnung verwiesen werden kann, auch wenn sein Hab und Gut noch drin ist. Nach einem Monat kann der Vermieter die Sachen im Wege einer Pfandversteigerung verwerten. Die Kosten für die Verwahrung, Verwertung und Vernichtung muss im Rahmen der Zwangsvollstreckung der Mieter tragen.

Bisher sprechen wir von Mietnomaden. Was aber ist, wenn jemand willens ist, aber nicht in der Lage, die Miete zu zahlen?

Das ist natürlich ein ganz anderer Fall. So eine Not kann es geben. Dafür gibt es über die Wohngeldstellen staatliche Hilfen. Einmal ausgesprochene Kündigungen werden dann schnell wieder unwirksam.

Wie können sich Vermieter davor schützen, reingelegt zu werden?

Sie sollten sich eine Mieterselbstauskunft ausfüllen und den Personalausweis vorlegen lassen. Auf der Basis kann man prüfen, ob die Daten korrekt sind. Zum Beispiel, indem man Kontakt zum vorherigen Vermieter aufnimmt oder bei der Schufa nachfragt, ob der Mieter verschuldet ist. Sie können sich auch bei seinem Arbeitgeber erkundigen.

Da würde ich mich als Mieter aber bedanken. So einen Vermieter wollte ich nicht haben, der mich förmlich ausspioniert.

Schön ist das nicht, da haben Sie recht. In der Beziehung zwischen Mieter und Vermieter wird es danach sicherlich nicht menscheln. Trotzdem gibt das einfach Sicherheit. Bevor der Vertrag besiegelt ist, haben sie als Vermieter noch alles in der Hand. Danach wird es schwieriger, sollten Probleme auftauchen.

Was ist, wenn der Mieter seine Daten fälscht?

Deswegen sollten sie überprüft werden. Das Geburtsdatum zum Beispiel, dafür muss der Personalausweis auf den Tisch.

Normal ist es doch aber, in einen Menschen, den man als Mieter ausgesucht hat, Vertrauen zu setzen.

Sicher, aber dieses Vertrauen kann enttäuscht werden. Das kann zu einer starken psychischen Belastung werden. Man spürt eine ungeheure Wut, gleichzeitig aber auch Ohnmacht. Hinzu kommt, dass Sie nicht wissen, was gerade mit Ihrer Wohnung geschieht. Ich hatte einen Fall, da hat ein Mieter das Bad entkernt und die einzelnen Teile auf dem Flohmarkt verkauft. Mietnomadentum ist keine Kleinigkeit, das ist eine schwere Straftat.

Ingmar Vergau ist seit Juni Geschäftsführer bei Haus und Grund in Bremen. Der 48-Jährige hatte vorher in der Rechtsberatung der Schutzgemeinschaft gearbeitet. Haus und Grund gehören in der Stadt Bremen rund 5000 Mitglieder an.