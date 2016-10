Chefredakteur Moritz Döbler begrüßte die Gäste am Dienstagabend auf dem Freimarkt. Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien hatten sich auf Einladung des WESER-KURIER in der Hansekogge getroffen. (Frank Thomas Koch)

Der 981. Freimarkt geht in die letzte Woche. Noch bis zum Sonntag erhellen die Fahrgeschäfte mit ihrer bunten Beleuchtung die Bürgerweide. Der Freimarkt ist aber nicht nur ein Ort zum Karussell fahren: Das größte Volksfest im Norden ist traditionell auch ein Ort, an dem die Bremer sich treffen und miteinander ins Gespräch kommen. So auch am Dienstagabend, als der WESER-KURIER zum traditionellen Empfang in die Hansekogge am Hansezelt lud.

Mehr als 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien folgten der Einladung. Und Vertreter der Redaktion und des Verlags nutzten die Gelegenheit für persönliche Gespräche mit den Besuchern. In seinen Begrüßungsworten sagte WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler: „Wir bringen Themen und Menschen zusammen. Das machen wir in der Zeitung, das machen wir online, das machen wir mit Veranstaltungen und auch an diesem Abend.“ Döbler stellte beim Freimarkt-Empfang den neuen Lokalchef des WESER-KURIER vor: Mathias Sonnenberg wird am 1. November seinen Dienst antreten. Bislang war der 47-jährige Sonnenberg Redaktionsleiter von „Bild“-Nord und damit auch für Bremen verantwortlich.

Safier freute sich auf gute Gespräche

Für den Schriftsteller David Safier war der Besuch auf dem Freimarkt am Dienstag etwas Besonderes: Er war seit acht Jahren nicht mehr da und freute sich auf gute Gespräche. Sein persönliches Freimarkt-Highlight: Schokowaffeln mit Sahne. Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) verbindet mit dem Freimarkt viele schöne Erinnerungen, besonders Besuche und Karussellfahrten mit ihren Kindern, und Bürgerschaftspräsident Christian Weber erzählte, dass er am liebsten mit seinem Enkel Autoscooter fährt.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte, der Freimarkt sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Bremen. Er sei aber auch ein fröhliches Familienfest und solle das auch in Zukunft bleiben. Und CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motsch­mann findet: „Wir können mit dem Münchner Oktoberfest nicht in Sachen Masse konkurrieren, aber auf jeden Fall in Sachen Klasse.“ Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) sagte: „Es ist toll, was für unterschiedliche Menschen der ­WESER-KURIER hier zusammengebracht hat.“ Und der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen, Matthias Fonger, sagte, er genieße den Blick von seinem Büro auf den kleinen Freimarkt. „Wenn Freimarkt ist, dann ist in diesen Tagen in Bremen gute Stimmung.“