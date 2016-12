Reisende warten am Bremer Hauptbahnhof auf die Einfahrt des Zuges. Manche bringt er ans Ziel, einige müssen umsteigen. (Michael Galian)

Chris Reas „Driving Home for Christmas“ tönt aus den Lautsprechern am Bremer Hauptbahnhof. Und wenn man sich so umschaut, hätte Rea die Situation kaum besser beschreiben können. Unzählige Menschen laufen durch die Bahnhofshalle, über den Bahnhofsvorplatz oder warten auf den Bahnsteigen auf ihre Züge. Viele sind schwer bepackt mit Taschen und Geschenktüten, sogar Skiausrüstungen sind zu sehen.

Einige hasten mit schnellen Schritten durch die Menge, um doch noch ihren Zug zu erwischen. Wieder andere hingegen wirken ganz entspannt, sind nicht bepackt, und freuen sich scheinbar einfach nur auf die Ankunft ihrer Familien und Freunde. Der Hauptbahnhof Bremen ist kurz vor Heiligabend der wohl am meisten frequentierte Platz der Stadt. Und es scheint, als sei die Deutsche Bahn diesem Ansturm gewachsen.

Für Egbert Meyer-Lovis, Sprecher der Deutschen Bahn, ist es eine besondere Konstellation. „Freitag ist ja schon der Hauptreisetag der Woche, dann ist es in diesem Jahr auch noch der Tag vor Heiligabend“, sagt Meyer-Lovis. Hinzu komme noch, dass in einigen Bundesländern die Schulferien begonnen haben. Man erwarte also einen großen Ansturm. Viele Menschen fahren von Bremen aus in Richtung Süden und Westen, sagt der Sprecher. „Ich vermute, dass viele die Gelegenheit nutzen, um mal wieder Schnee zu sehen.“ In Zahlen ist der Ansturm jedoch nicht genau zu messen. Der Hauptbahnhof Bremen hat täglich rund 120 000 Nutzer. Es ist davon auszugehen, dass diese Zahl am Freitag überstiegen worden ist.

Bahn setzt zusätzliche Züge ein

Ayat Tarik und Hajo Seevers. Seevers hält das Geschenk für seine Mutter in der Hand. (Michael Galian)

Zwischen all diesen Reisenden und der Hektik stehen Ayat Tarik und Hajo Seevers. Die beiden sind mit dem Zug aus Braunschweig angereist und warten auf Seevers Mutter, die sie abholen will. Bei Seevers Mutter wollen sie die Weihnachtsfeiertage verbringen. Zu Silvester geht es dann zu Tariks Familie nach Stade. „Schon ein wenig stressig“, meint Seevers schmunzelnd. Es sei ja doch immer noch ganz schön, die Feiertage mit der Familie zu verbringen.

Und so denken viele Menschen, erzählt auch Bahnsprecher Meyer-Lovis. Um dem erhöhten Aufkommen gerecht zu werden, setzt die Bahn zusätzliche Züge ein. „In viele Zügen sind nahezu alle Sitzplätze reserviert.“ Außerdem setzt die Bahn auch mehr Servicemitarbeiter ein und weitere Lokführer sind in Bereitschaft. „Einige Kollegen haben sogar extra ihren Urlaub verschoben“, sagt Meyer-Lovis.

Urlaub, ja. Dem trauert die 22-jährige Ayat Tarik noch hinterher. Im vergangenen Jahr hat sie die Weihnachtstage noch in der spanischen Hauptstadt Madrid verbracht. „Das war schön, so konnte man gut dem ganzen Trubel entgehen“, sagt sie. Aber warum ist sie dann in diesem Jahr nicht wieder weggeflogen? „Kein Geld, leider.“ Aber im nächsten Jahr, „da soll es auf jeden Fall wieder in die Ferne gehen“.

Trotz guter Vorbereitung: Verspätungen nicht auszuschließen

Katrin Hailer fährt mit dem Zug bis Hannover, dort geht es mit einer Mitfahrgelegenheit weiter. (Michael Galian)

In nicht ganz so weite Ferne soll es auch für Katrin Hailer gehen. Sie reist zu ihrer Familie nach Marburg bei Gießen. „Aber das ist in diesem Jahr gar nicht so einfach“, sagt sie. Weil sie sich zu spät um ihre Reise gekümmert hat, geht es nun mit dem Zug nach Hannover und von dort mit einer Mitfahrgelegenheit nach Hessen. „Das wird schon ein wenig dauern“, glaubt Hailer. Aber trotzdem ist sie entspannt. „Das ist nun mal so, ich mache mir da keinen Stress.“

Auf wenig Stress hofft auch Meyer-Lovis an diesem Tag. Man sei zwar gut vorbereitet bei der Deutschen Bahn. Aber man könne einzelne Verspätungen eben doch nicht ganz ausschließen. In diesen Fällen will die Bahn versuchen, die Reisenden frühzeitig zu informieren. „Ich hoffe, dass die Menschen gelassener reagieren, wenn sie vorher Bescheid wissen.“

So wie bei Holger Meyer. Er lebt in Twistringen, pendelt jeden Tag zur Arbeit nach Bremen. Er ist es also gewohnt, im Zug zu sitzen. Aber an diesem Tag ist er sozusagen ein Exot unter den ganzen Weihnachtsreisenden. Und ausgerechnet Meyers Zug hat 40 Minuten Verspätung – einer der wenigen, wie ein Blick auf die Anzeigentafel offenbart. „Schade“, sagt er, „letzter Arbeitstag, da will ich eigentlich nur schnell nach Hause zu meiner Familie.“ Aber er kann es ja auch nicht ändern, und so ist Meyer gelassen und wartet einfach. „Ärgerlich, aber das kann passieren.“

„Abstrakte Gefährdungslage“ erfordert höhere Polizeipräsenz

Holger Meyer pendelt beruflich – auch in der Weihnachtszeit. (Michael Galian)

Ansonsten läuft am Hauptbahnhof Bremen an diesem Tag eigentlich alles so, wie man sich das als Beobachter vorstellt. Durchsagen hallen über die Gleise, Züge fahren ein und aus. Wie auf einem ganz normalen Bahnhof eben. Aber es ist doch nicht ganz normal. Denn es laufen mehr Polizisten über den Bahnhof als normal. „Wir leben in einer abstrakten Gefährdungslage“, sagt Uwe Bonig, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover, die für Bremen zuständig ist. Das bedeutet, dass zwar für den Moment keine akute Gefahr bestehe, dies sich aber jederzeit ändern könne. Sodass dann von einer konkreten Gefährdungslage die Rede sei.

„Nach dem Vorgang auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin haben wir die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal erhöht“, sagt er. Und das, obwohl sie schon auf einem sehr hohen Niveau gewesen seien. „Trotzdem haben wir personell und auch materiell noch einmal zugelegt.“ Das ist auch auf dem Hauptbahnhof in Bremen zu erkennen. Beamte laufen mit Schutzwesten durch die Gegend, teils sogar mit schweren Schutzwesten. „Die sind zwar deutlich schwerer, aber eben auch sicherer“, sagt Bonig. Manche Polizisten sind sogar mit Maschinenpistolen ausgestattet. „Gerade an Flughäfen und Bahnhöfen haben wir die Kollegen erneut sensibilisiert“, sagt der Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover.

Angst ist bei den Reisenden jedoch nicht zu spüren. Kaum jemand beachtet die Polizisten groß. Niemand wirkt verängstigt. Die wenigsten scheinen sich mit der „abstrakten Gefährdungslage“ zu beschäftigen. Was vorherrscht, ist Vorfreude: Auf die Familie, auf Freunde und auf ein paar geruhsame Tage – damit der Reisestress dann kurz danach wieder losgehen kann.