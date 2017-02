Ein Reh war am Wochenende in die Weser gestürzt. (Feuerwehr Bremerhaven)

Wie die Feuerwehr Bremerhaven am Montag mitteilte, wurden die Taucher, die zum Übungstauchen im Fischereihafen unterwegs waren, von Passanten zu Hilfe gerufen.

Ein verirrtes Reh war die Kajenmauer hinab in die Weser gestürzt. Die Bootsbesatzung konnte das Tier vor dem Ertrinken retten und an Bord nehmen. An Land wurde das Tier von der Wasserschutzpolizei später wieder im Freien ausgesetzt. (wk)