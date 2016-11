2014 wurden die „Hells Angels“ Göttingen verboten. Innenminister Boris Pistorius (SPD) begründete diese Aktion damit, dass Zweck und Tätigkeit des Klubs Strafgesetzen zuwider liefen. (dpa)

Nicht, dass sie vermisst worden wären. Aber kaum sind sie fort, kehren sie zurück: Rockerklubs weichen dem Druck der Polizei nur aus, sie lassen sich nicht vertreiben. Diesen Eindruck bestätigen die Antworten des niedersächsischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag. „Die Landesregierung misst der Bekämpfung der Rockerkriminalität einen unverändert hohen Stellenwert bei“, heißt es. Dennoch ist die Rockerszene in allen Landesteilen Niedersachsens aktiv – wie gegenwärtig auch in Bremen, wo die seit 2013 verbotenen „Hells Angels“ erneut Fuß zu fassen versuchen.

Mit Verboten waren die Behörden kriminellen Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) auch in Niedersachsen begegnet: Das 2014 verhängte Verbot der „Hells Angels“ Göttingen begründete Innenminister Boris Pistorius (SPD) damit, dass Zweck und Tätigkeit des Klubs Strafgesetzen zuwider liefen. Einzelne Mitglieder hätten Straftaten begangen, die dem Verein zuzurechnen seien.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg teilte diese Einschätzung im Juni 2016 – damit wurde das Verbot rechtskräftig. „Das Vermögen des Vereins, zum Beispiel mehrere Motorräder, verbleibt weiterhin im Besitz der Verbotsbehörde“, ergänzte der Innenminister „die gute Nachricht“.

Auflösung und Neugründung kommt Verbot zuvor

Um Vereinsverboten und dem Zugriff auf das Klub-Vermögen zuvorzukommen, lösen sich Rockerbanden auf und gründen sich alsbald neu. Nach Erkenntnissen des Landeskriminalamtes in Hannover hatten die 76 Rockerklubs Ende 2015 insgesamt 765 Mitglieder, im Jahr zuvor seien es 820 Rocker in 72 Klubs gewesen. Dabei sei die Fluktuation innerhalb der Szene groß.

Seit Jahren wird beobachtet, dass „die Dynamik im Zusammenhang mit der Gründung, Auflösung und Umstrukturierung von Rockergruppen oder rockerähnlichen Gruppierungen weiter anhält“, wie Justiz und Polizei bereits in einem gemeinsamen Lagebild zu Organisierter Kriminalität in Niedersachsen 2014 festgehalten haben. Rockerbanden werden mit Geldwäsche, Drogenhandel, Gewaltverbrechen, Zuhälterei und Betrug in Verbindung gebracht.

Bereits die Auflösung der mächtigen „Hells-Angels“-Gruppe Hannover im Jahr 2012 dürfte auf die Strategie zurückgehen, einem Verbot und damit dem Verlust von Vermögen zuvorzukommen: Im Jahr 2013 folgte die Neugründung, 2014 die erneute Selbstauflösung und im Januar dieses Jahres wiederum eine Neugründung.

Kein generelles Insignienverbot für Klubs

Nach dem bundesweiten Verbot des „Satudarah Maluku MC“ – und damit der Auflösung des Cuxhavener Klub-Ablegers – sind laut Ermittlungsbehörden derzeit noch fünf OMCGs in Niedersachsen vertreten: Die „Bandidos“ zählten 2015 einschließlich ihrer Unterstützer 76 Mitglieder (im Jahr zuvor waren es 86), die „Hells Angels“ waren mit 431 Mitgliedern (444) die größte Gruppierung. Dem „Gremium MC“ wurden im vergangenen Jahr 147 Mitglieder zugeschrieben, im Jahr zuvor waren es 198. „Outlaws MC“ zählte 17 (19) und „No Surrender MC“ ebenfalls 17 (elf) Mitglieder.

Die jüngste Auflösung eines Ortsklubs gab es am 1. Oktober bei den „Bandidos“ in Oldenburg. Die jüngste Gründung eines Klubs, wiederum der „Bandidos“, diesmal in Cuxhaven, liegt noch keinen Monat zurück.

Dass die Rocker wieder häufiger mit ihren mit Abzeichen verzierten Kutten Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen können, liegt an einem Urteil des Bundesgerichtshofes, der im vergangenen Jahr ein pauschales sogenanntes Insignienverbot für rechtswidrig erklärt hatte. Demnach darf nur dann, wenn ein Klub verboten ist, auch dessen Kutte nicht getragen werden – wie im Fall der Bremer „Hells Angels“ und „Mongols“.

Neuer Treffpunkt für „Hells Angels“

In Bremen rechnet die Innenbehörde den „Hells Angels“ und den „Mongols“ jeweils 30 bis 40 Mitglieder zu. Seit einigen Monaten treffen sich „Hells Angels“ in einem als Imbiss zugelassenen Lokal am Rande eines Schrebergartengebietes im Bremer Westen. Die Behörde kündigte an zu prüfen, ob die von der Pächterin geplante Nutzung als Veranstaltungsort „mit dem Baurecht vereinbar ist“.

Für Ulf Küch, den niedersächsischen Landesvorsitzenden des Bundes deutscher Kriminalbeamter (BDK), ist genau das ein Problem: „Wir wollen das Verbot der Kriminellen, die teilweise der Organisierten Kriminalität zugeordnet werden müssen“, sagt er. „Die Politik tut sich schwer und geht nach dem Vereins- und dem Baurecht gegen die Rocker vor.

Aber das sind ja keine Kleingartenvereine, das sind knallharte Geschäftsleute, die ganz andere Interessen haben.“ Die Forderung des BDK ist klar: „Das Bundesjustizministerium muss die Rocker als kriminelle Vereinigung einordnen – wie in Italien die Mafia. Dann kann, wer zum Clan gehört, auch verfolgt werden.“